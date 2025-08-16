Biển người đỏ rực quanh Hồ Hoàn Kiếm trong ngày hội “Cùng Việt Nam tiến bước”

Sáng 16-8, chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” đã tạo nên một sự kiện cộng đồng chưa từng có với hơn 1 triệu người tham gia tại Thủ đô Hà Nội và 33 tỉnh, thành phố, 3.121 xã, phường, đặc khu trên cả nước.

Tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, biển người trong sắc áo cờ đỏ sao vàng đã biến nơi đây thành không gian rực rỡ sắc màu, khẳng định tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Cùng thời điểm, tại 33 tỉnh, thành phố khác, đông đảo người dân và lực lượng vũ trang cũng đồng loạt xuống đường, góp phần tạo nên một ngày hội toàn dân đầy khí thế.

Người tham gia trên toàn quốc khoác áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử để theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca

Với thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới,” chương trình không chỉ hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,” mà còn hướng đến mục tiêu gắn kết cộng đồng, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Đây cũng là hành trình lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, khi mỗi bước chân được ghi nhận qua nền tảng số của chương trình đều được tính là một “bước xanh,” góp phần giảm phát thải carbon, hướng tới mục tiêu Net Zero quốc gia.

Trong lễ phát động sáng 16-8, hàng trăm ngàn người trên toàn quốc đã đồng loạt hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, theo dõi lễ thượng cờ, hát Quốc ca và tham gia đi bộ tại địa phương. Sự kiện là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước, đồng thời gắn kết phong trào rèn luyện thể chất với nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự và phát triển xã hội bền vững.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình, nhấn mạnh: “Đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là hành trình triệu trái tim cùng hòa nhịp, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và chung sức vì một Việt Nam hùng cường”.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo cũng khẳng định, lực lượng Công an nhân dân đã tiên phong tham gia và vận động người dân cùng hưởng ứng. Theo ông, chương trình còn là chiến dịch tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, xây dựng hình ảnh một đất nước khỏe mạnh, đoàn kết và giàu khát vọng.

Dưới đây là hình ảnh quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm sáng nay:

MAI AN