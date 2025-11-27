Thông tin kinh tế

Cùng Vietjet nhận ưu đãi đặc quyền tại cửa hàng miễn thuế hàng đầu Hàn Quốc

Vietjet hợp tác cùng Lotte Duty Free - chuỗi cửa hàng miễn thuế hàng đầu Hàn Quốc, mang đến hàng loạt đặc quyền đẳng cấp dành riêng cho hành khách bay cùng hãng. Chương trình diễn ra từ nay đến hết ngày 31-12-2025.

Theo đó, tất cả hành khách xuất trình thẻ lên tàu bay Vietjet khi mua sắm tại các cửa hàng Lotte Duty Free tại Hàn Quốc sẽ nhận ưu đãi tương đương hạng thẻ Gold của Lotte Duty Free: giảm giá đến 15%, phiếu quà tặng áp dụng trực tiếp (*) và voucher đồ uống miễn phí tại Lounge (**) để tận hưởng không gian nghỉ ngơi sang trọng.

Chương trình hợp tác giữa Vietjet và Lotte Duty Free không chỉ giúp hành khách tối ưu chi phí mà còn mang đến cho du khách trải nghiệm khám phá xứ sở kim chi trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ được thưởng thức các món ăn nóng, tươi ngon, thực dưỡng, đặc sắc Việt Nam như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá… và tinh hoa ẩm thực thế giới được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm trên tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy mang đến cơ hội quay số trúng thưởng, tích điểm đổi quà từ Vietjet và hơn 250 thương hiệu hàng đầu từ du lịch, ẩm thực, mua sắm…

Hàn Quốc gọi mời, ưu đãi cực hời, Vietjet thôi!

(*) Điều kiện và điều khoản;

(**) Áp dụng cho chi nhánh Myeongdong và World Travel Tower với hóa đơn từ 1 USD trở lên và giới hạn 1 đồ uống/người.

