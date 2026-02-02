Chiều 2-2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hashemite Jordan Mazen Turki El Qadi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hashemite Jordan Mazen Turki El Qadi. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy sự hiện diện và hỗ trợ công dân, doanh nghiệp hai nước, trong đó có hướng tới xem xét mở cơ quan đại diện thường trú tại hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy vai trò cầu nối đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam với Trung Đông, giữa Jordan với ASEAN và giữa hai khu vực, phối hợp quan điểm, ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương.

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki Al-Kadi thống nhất đưa hợp tác nghị viện thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Jordan. Theo đó, hai bên sẽ tăng cường trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, cập nhật thông tin về cơ cấu tổ chức, hoạt động nghị viện mỗi nước; thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các nghị sĩ, trong đó nghiên cứu thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị.

Hai bên tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và Hội đồng Nghị viện châu Á (APA), cùng đóng góp tiếng nói vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Về hợp tác kinh tế - thương mại, hai bên cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn lớn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với Jordan trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, du lịch, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh bổ trợ nhau, trong đó mong Jordan hỗ trợ công nghệ chống ngập mặn bằng rạn san hô tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki Al-Kadi và các đại biểu tham dự hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp, thúc đẩy đàm phán, sớm ký kết và phê chuẩn các hiệp định song phương quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho hợp tác.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki Al-Kadi đã ký “Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hạ viện Vương quốc Hashimite Jordan”, tạo khuôn khổ thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki Al-Kadi ký “Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hạ viện Vương quốc Hashimite Jordan”. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhân dịp này, Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki Al-Kadi đã trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sớm thăm chính thức Vương quốc Jordan. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui vẻ nhận lời và đề nghị hai bên thu xếp thời gian cụ thể qua đường ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng gửi lời thăm hỏi và lời mời Chủ tịch Thượng viện Jordan Faisal El-Fayez sớm sang thăm Việt Nam.

ANH PHƯƠNG