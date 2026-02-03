Lào mong muốn TPHCM tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực

Chính trị

Ngày 3-2, đồng chí Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã tiếp đồng chí Phonesy Bounmixay, Tổng lãnh sự Lào tại TPHCM đến thăm, chúc tết nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong (phải) tiếp Tổng lãnh sự Lào tại TPHCM Phonesy Bounmixay. Ảnh: MINH CHÂU

Chúc lãnh đạo và nhân dân TPHCM một năm mới vui tươi, hạnh phúc, đồng chí Phonesy Bounmixay vui mừng nhận thấy hợp tác giữa các địa phương của Lào và TPHCM trên các lĩnh vực thời gian qua không ngừng phát triển.

Đặc biệt, đồng chí Phonesy Bounmixay cảm ơn Chính phủ Việt Nam và chính quyền TPHCM đã hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Lào. Đánh giá cao chương trình Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM, đồng chí Phonesy Bounmixay mong muốn chính quyền TPHCM tiếp tục giúp đỡ Lào trong đào tạo nguồn nhân lực; cố gắng kết nối hợp tác giữa các trường đại học hai bên để thúc đẩy hợp tác về giáo dục đi vào chiều sâu; qua đó, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của Lào.

Cảm ơn tình cảm của lãnh đạo và nhân dân các bộ tộc Lào anh em dành cho Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng, đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định Thành phố sẽ luôn hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ tích cực trong việc phát triển nguồn nhân lực của Lào. TPHCM mong muốn lắng nghe các phản hồi từ Lào để cải thiện các chương trình giảng dạy sao cho phù hợp với đặc thù các địa phương của Lào, mang lại lợi ích thiết thực nhất cho sự phát triển của Lào.

Khẳng định thành công của các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp của Lào, cũng là thành công của TPHCM, đồng chí Lê Quốc Phong cho biết trong nỗ lực đưa TPHCM trở thành một trung tâm kinh tế, tài chính của khu vực, ngoài nội lực, Thành phố rất cần sự hợp tác, hỗ trợ từ các nguồn lực bên ngoài. TPHCM cam kết tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp của Lào đến tìm hiểu, đầu tư vào Thành phố, qua đó, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM mong muốn Tổng lãnh sự Lào tại TPHCM tiếp tục là cầu nối để thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên.

