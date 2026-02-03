Ngày 3-2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 1 đến 3-2.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng đồng chí Đặc phái viên dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Cuba sang thăm Việt Nam, ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc thành công tốt đẹp, một cử chỉ chính trị đặc biệt, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó keo sơn, tin cậy giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tại buổi tiếp, đồng chí Đặc phái viên đã trân trọng chuyển thông điệp của Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Cuba chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và những thành tựu của Việt Nam gần đây; đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản, Việt Nam sẽ tiếp tục lập nên những kỳ tích mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng chí cũng chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt tới các lãnh đạo Việt Nam nhân Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba Bruno Rodríguez nêu bật sự coi trọng mà Đảng, Nhà nước Cuba luôn dành cho mối quan hệ đặc biệt với Việt Nam; khẳng định Cuba luôn quan tâm thúc đẩy triển khai có hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác giữa Đảng, Nhà nước hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng chuyến thăm của đồng chí Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba sẽ góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba. Chia sẻ những khó khăn của Cuba, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam không bao giờ quên sự hỗ trợ của Cuba trước đây, sẽ luôn ở bên cạnh chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ Cuba trong khả năng của mình, đồng thời đưa quan hệ hợp tác song phương đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững trên tất cả các lĩnh vực, phát huy cao nhất thế mạnh của cả hai bên, để đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước.

Hai bên nhất trí triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là các dự án hợp tác trọng điểm về nông nghiệp, năng lượng tái tạo và công nghệ sinh học, tạo cơ chế thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba. Qua đó, hai bên đưa quan hệ kinh tế phát triển tương xứng với mối quan hệ chính trị đặc biệt, đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

BÍCH QUYÊN