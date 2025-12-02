Cuộc phiêu lưu của kim loại trong nghệ thuật đương đại

Triển lãm “Hội họa và điêu khắc Đinh Phong” của nghệ sĩ Đinh Phong diễn ra từ nay đến ngày 14-12, tại không gian nghệ thuật Art Space (Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, số 42, đường Yết Kiêu, Hà Nội).

Triển lãm trưng bày 31 tác phẩm hội họa và điêu khắc, là kết quả từ hơn 5 năm lao động nghệ thuật với cường độ cao của nghệ sĩ Đinh Phong.

Ở triển lãm lần này, Đinh Phong chuyển mạnh từ chất liệu acrylic quen thuộc sang kim loại, chủ yếu là đồng, inox kết hợp lưới thép, kỹ thuật đốt, mài, ăn mòn axit… tạo nên bề mặt thị giác mới mẻ.

Giám tuyển Vũ Huy Thông đánh giá, sự dịch chuyển sang “ngôn ngữ kim loại” giúp tác phẩm đạt chiều sâu về chất liệu, gợi liên tưởng về thời gian, dấu vết và trường lực thị giác mạnh mẽ.

Triển lãm chọn gần 15 tranh lớn (một số trên 10m²) cùng 17 tượng kim loại các kích cỡ. Cấu trúc đặc - rỗng, sáng - tối, to - nhỏ được vận hành như dòng năng lượng thị giác liên tục biến đổi, thể hiện năng lực lao động nghệ thuật hăng say của Đinh Phong.

Chia sẻ về triển lãm, nghệ sĩ Đinh Phong nói: “Tôi làm việc với chất liệu khi nó cho tôi cảm hứng. Sáng tạo với tôi luôn thuộc về hiện tại”.

Anh cũng cho biết mong muốn đưa triển lãm vào TPHCM nếu tìm được không gian phù hợp.

Triển lãm mở cửa tự do và được xem là một trong những hoạt động nghệ thuật đáng chú ý dịp cuối năm 2025 tại Hà Nội.

