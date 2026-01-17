Xây dựng văn hóa thành nền tảng và động lực phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới

Văn hóa Việt Nam là kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong tiến trình hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh người Việt Nam.

Văn hóa - nền tảng lịch sử và tư tưởng phát triển của dân tộc

Ngay từ khi ra đời, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định văn hóa giữ vị trí đặc biệt trong sự nghiệp cách mạng.

Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943 lần đầu khẳng định, văn hóa là một trong ba mặt trận, đặt con người và nhân dân ở vị trí trung tâm sáng tạo. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Xuyên suốt các kỳ đại hội của Đảng, văn hóa luôn được xác định là nền tảng tinh thần, mục tiêu và động lực phát triển đất nước.

Văn hóa đã từng bước thấm sâu vào mọi lĩnh vực

Nhìn lại chặng đường vừa qua, nhất là quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện, sâu sắc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư; sự quan tâm đồng hành của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo của Chính phủ, Thủ tướng; sự chung sức, đồng lòng của những người làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch toàn quốc; sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân với tư cách là chủ thể sáng tạo, văn hóa đã từng bước thấm sâu vào mọi lĩnh vực, hoạt động của đời sống.

và đặc biệt là đã truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử hào hùng, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong thế hệ trẻ Việt Nam, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

Bằng văn hóa và từ văn hóa, hình ảnh đất nước Việt Nam “an toàn - thân thiện - hiền hòa - mến khách - hội nhập - phát triển” với nền văn hóa đậm đà bản sắc được đông đảo bạn bè quốc tế biết đến, với nhiều giải thưởng quốc tế danh giá như Điểm đến di sản hàng đầu thế giới, Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á…

Năm 2025 - năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, cũng là năm ngành văn hóa kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã về dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành. Tổng Bí thư khẳng định: “80 năm - một chặng đường đầy cảm xúc, đầy khó khăn, gian khổ, hy sinh nhưng rất đỗi vinh quang, đã thể hiện những khát vọng vươn lên của một dân tộc luôn biết lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần, làm sức mạnh nội sinh, làm ngọn đuốc soi đường cho mọi thắng lợi”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sắp khai mạc, đất nước ta đang tiến bước vào kỷ nguyên mới.

Năm 2026 là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng thời, đây cũng là năm đầu triển khai Nghị quyết số 80 NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị “Về phát triển văn hóa Việt Nam”, “Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2025 - 2035”, cùng hệ thống chính sách, chiến lược, đề án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Văn hóa phải đi trước soi đường, thấm vào từng quyết sách, định hình phẩm giá con người, đạo đức xã hội và phẩm cách quốc gia; thực sự trở thành nền tảng vững chắc và sức mạnh nội sinh, góp phần vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và hai mục tiêu 100 năm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta xác lập.

Xác lập vị thế văn hóa trong kỷ nguyên mới

Trong bối cảnh thế giới dự báo tiếp tục biến động nhanh và phức tạp, với cạnh tranh nước lớn ngày càng gay gắt, trong đó có cạnh tranh về giá trị và ảnh hưởng văn hóa; các quốc gia đều nỗ lực định vị vai trò của mình trong trật tự thế giới mới, đặc biệt là “vị thế văn hóa”, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch toàn quốc phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt mới đạt được kết quả như mong muốn.

Chú trọng thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược với nhiều nội hàm mới đã được xác lập trong Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực văn hóa, thể thao, thông tin và du lịch đặt trong bối cảnh Chính phủ số, môi trường số, kinh tế số, xã hội số...

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, có chuyên môn, uy tín, đạo đức và triển vọng phát triển; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ, nhà hoạt động sáng tạo, đạo diễn, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, phóng viên… kế cận, bảo đảm sự kế thừa liên tục.

Trong đó, đặc biệt ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực ở lĩnh vực sáng tạo số và nghệ thuật truyền thống.

Đặc biệt đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên các lĩnh vực của ngành. Xây dựng và khai thác hiệu quả hạ tầng dữ liệu văn hóa quốc gia, nền tảng số, bảo đảm kết nối đồng bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động và quản lý hệ thống truyền thông đại chúng, các phương tiện truyền thông mới.

Tập trung hiện thực hóa quan điểm “Văn hóa là nền tảng”. Chú trọng các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa hiện đại, nhân văn, giàu bản sắc dân tộc trong mỗi gia đình, cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp; đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường và tự hào dân tộc.

Hoàn thiện và triển khai hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, giá trị gia đình Việt Nam, chuẩn mực con người; ngăn chặn sự xuống cấp đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.

Thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền, đặc biệt quan tâm vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, hải đảo, biên giới.

Việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phải được xem trọng hơn nữa, để “di sản trở thành tài sản, sản phẩm hàng hóa đặc biệt” mang lại những giá trị thực chất cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước...

Triển khai đồng bộ các chiến lược, sáng kiến, giải pháp đột phá để thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển.

Tăng cường kết nối, gia tăng giá trị sản phẩm, chuyển hóa các giá trị văn hóa thành sức mạnh mềm quốc gia...

Tập trung phát triển thể dục, thể thao Việt Nam lên tầm cao mới, để “Dân cường thì Quốc thịnh”.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để hiện thực hóa thông điệp: “Du lịch là nhịp cầu kết nối” - kết nối văn hóa, kết nối con người, kết nối các miền di sản - kết nối Việt Nam với bạn bè năm châu.

Một nhiệm kỳ đã khép lại với nhiều dấu ấn sâu sắc.

Một nhiệm kỳ mới, với hành trình phát triển mới, những mùa xuân mới đang đến gần, mang theo biết bao niềm tin và khát vọng, với tâm thế “Nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”, toàn ngành văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch sẽ không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo, luôn “giữ nhịp và tạo ra những nhịp mới toàn diện hơn, trí tuệ hơn, nhân văn hơn”, giữ vững phương châm: “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”, để dòng chảy thời gian có thể đi qua, nhưng những dấu ấn, những thành tựu của ngày hôm nay luôn là điểm tựa vững chắc của ngày mai và mãi mãi mai sau.

Với mục tiêu cao cả nhất là xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trở thành sức mạnh nội sinh, nền tảng, động lực của sự phát triển, là hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển thịnh vượng, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc.

