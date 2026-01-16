Đạo diễn Lê Thanh Sơn không áp lực khi lần đầu làm phim tết

Đạo diễn Lê Thanh Sơn phấn khích lần đầu làm phim tết. Ảnh: V.HÀ

Buổi giới thiệu dự án phim tết Báu vật trời cho tổ chức tại TPHCM chiều 16-1. Đạo diễn Lê Thanh Sơn cùng đại diện nhà sản xuất và dàn diễn viên: Phương Anh Đào, Khương Lê, Hưng Nguyễn, nghệ sĩ Trung Dân, Tạ Lâm, Thư Đan, bé Mì Gói... đã cùng có mặt giao lưu với giới truyền thông.

Diễn viên Tuấn Trần và Quách Ngọc Ngoan vì bận lịch quay một dự án khác nên không thể có mặt.

Từng ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm điện ảnh trước đó: Bẫy rồng, Em chưa 18, Móng vuốt... nhưng đây là lần đầu tiên Lê Thanh Sơn tham gia vào đường đua phim tết.

Anh tự nhận mình là tân binh, ban đầu cũng có áp lực nhưng mọi thứ đã được giải tỏa và trở thành niềm phấn khích khi được tham gia dự án này.

Lê Thanh Sơn cho biết, anh vẫn luôn theo dõi các bộ phim của đồng nghiệp như Trấn Thành, Thu Trang và Trường Giang trong nhiều năm qua và thừa nhận, họ đều là những nhà làm phim giỏi. Bằng chứng là, các tác phẩm đều chiếm được tình cảm, niềm tin của khán giả và tết năm sau, lượng người xem luôn đông hơn.

Ê-kíp đoàn phim "Báu vật trời cho" tại buổi giới thiệu dự án. Ảnh: VĂN TUẤN

Trước câu hỏi đâu là yếu tố thu hút của bộ phim, Lê Thanh Sơn cho rằng, bên cạnh việc quy tụ cặp đôi Phương Anh Đào và Tuấn Trần, điểm nổi bật nhất chính là câu chuyện.

Kịch bản là “ngôi sao sáng nhất”, tạo cơ hội để các diễn viên làm mới mình. Bộ phim thuộc đề tài gia đình và anh tin khán giả sẽ yêu thích. Tuy nhiên, lần này anh không chọn khai thác những mối quan hệ máu mủ ruột thịt, mà là câu chuyện của những người xa lạ.

Theo hé lộ ban đầu, Báu vật trời cho xoay quanh một cậu bé sáu tuổi trong một gia đình mẹ đơn thân vô tình tìm được “người cha trời cho” của mình. Hàng loạt bí mật và định mệnh trớ trêu theo đó dần được lật mở.

Phương Anh Đào tin sẽ mang đến màu sắc mới khi tái hợp Tuấn Trần. Ảnh: V.HÀ

Phim đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi Phương Anh Đào - Tuấn Trần sau thành công lớn của Mai. Nữ diễn viên cho biết, trước khi bắt đầu bộ phim, cả hai đã có một thời gian dài làm việc, trao đổi kỹ lưỡng với kịch bản, ê-kíp và đạo diễn.

Cô mong muốn xây dựng một cặp nhân vật hoàn toàn khác biệt và tự tin rằng từ những phân đoạn đầu tiên, khán giả sẽ cảm nhận đây là câu chuyện hoàn toàn mới.

Nữ diễn viên cho biết, chính hành trình và chiều sâu cảm xúc của nhân vật khiến cô xúc động và quyết định nhận lời. Cô cũng mong bộ phim có thể được thưởng thức bởi nhiều thế hệ trong một gia đình.

Báu vật trời cho sẽ khởi chiếu từ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán tại các cụm rạp trên toàn quốc.

VĂN TUẤN