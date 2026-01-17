Văn hóa - Giải trí

Sách

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần trở lại với “Vẻ đẹp của kẻ chán chường”

SGGPO

Sau 10 năm vắng bóng trên văn đàn, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần vừa có cuộc trở lại với bạn đọc bằng tác phẩm Vẻ đẹp của kẻ chán chường, được anh định danh là “bán tự truyện”.

Ngày 17-1, tại Nam Thi House (số 152, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, TPHCM), Công ty Phanbook tổ chức chương trình giao lưu với nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần, nhân dịp ra mắt tác phẩm Vẻ đẹp của kẻ chán chường (Phanbook và NXB Hội Nhà văn).

IMG_8413.jpg
"Vẻ đẹp của kẻ chán chường" ghi dấu sự trở lại của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần sau 10 năm vắng bóng. Ảnh: QUỲNH YÊN

Vẻ đẹp của kẻ chán chường là tác phẩm ghi lại quãng thời gian đó, được Nguyễn Ngọc Thuần định danh là “bán tự truyện” bởi anh chỉ chia sẻ những suy tư, câu chuyện của bản thân.

IMG_8403.jpg
Đông đảo đồng nghiệp và bạn đọc đã đến chia vui cùng nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần. Ảnh: QUỲNH YÊN

Thế giới bệnh viện mà nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần “ngụp lặn” trong 10 năm như một trò đùa số phận đã đi vào những trang viết nén chặt, cô đọng, hài hước và đầy xúc động.

Chỉ với hơn 160 trang in, tác giả dẫn người đọc bước vào mê cung của sinh tử bằng giọng kể nhẹ tênh, trần trụi nhưng không xa rời yếu tố bay bổng, vốn là một thế mạnh trong văn Nguyễn Ngọc Thuần.

IMG_8321.jpg
Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần (trái) tại buổi ra mắt tác phẩm Vẻ đẹp của kẻ chán chường. Ảnh: QUỲNH YÊN

Tác phẩm không bị ràng buộc bởi những khuôn khổ thể loại. Đó là sự hòa trộn giữa thơ, hồi ức, tiểu thuyết và cả những phân cảnh của một kịch bản đậm màu bi hài.

IMG_8400.jpg
Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, tặng hoa cho nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần. Ảnh: QUỲNH YÊN
QUỲNH YÊN

Từ khóa

Nguyễn Ngọc Thuần Bùi Thanh Truyền Nam Thi House Phanbook Chán chường Khoái hoạt Nhà xuất bản Hội Nhà văn Vẻ đẹp của kẻ chán chường Một thiên nằm mộng Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ NXB Hội Nhà văn PGS-TS Bùi Thanh Truyền

