Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần trở lại với “Vẻ đẹp của kẻ chán chường”

Sau 10 năm vắng bóng trên văn đàn, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần vừa có cuộc trở lại với bạn đọc bằng tác phẩm Vẻ đẹp của kẻ chán chường , được anh định danh là “bán tự truyện”.

Ngày 17-1, tại Nam Thi House (số 152, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, TPHCM), Công ty Phanbook tổ chức chương trình giao lưu với nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần, nhân dịp ra mắt tác phẩm Vẻ đẹp của kẻ chán chường (Phanbook và NXB Hội Nhà văn).

Ảnh: QUỲNH YÊN

Vẻ đẹp của kẻ chán chường là tác phẩm ghi lại quãng thời gian đó, được Nguyễn Ngọc Thuần định danh là “bán tự truyện” bởi anh chỉ chia sẻ những suy tư, câu chuyện của bản thân.

Ảnh: QUỲNH YÊN

Thế giới bệnh viện mà nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần “ngụp lặn” trong 10 năm như một trò đùa số phận đã đi vào những trang viết nén chặt, cô đọng, hài hước và đầy xúc động.

Chỉ với hơn 160 trang in, tác giả dẫn người đọc bước vào mê cung của sinh tử bằng giọng kể nhẹ tênh, trần trụi nhưng không xa rời yếu tố bay bổng, vốn là một thế mạnh trong văn Nguyễn Ngọc Thuần.

Ảnh: QUỲNH YÊN

Tác phẩm không bị ràng buộc bởi những khuôn khổ thể loại. Đó là sự hòa trộn giữa thơ, hồi ức, tiểu thuyết và cả những phân cảnh của một kịch bản đậm màu bi hài.

Ảnh: QUỲNH YÊN

