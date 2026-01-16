Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV dự kiến diễn ra 7 ngày

Ngày 16-1, tại Hà Nội, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) đã công bố kế hoạch tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV).

Các đại biểu bấm nút khởi động Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV

Theo kế hoạch, DANAFF IV diễn ra trong 7 ngày, từ 28-6 đến 4-7 tại TP Đà Nẵng. Liên hoan năm nay mang chủ đề “DANAFF - Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”, thể hiện rõ khát vọng kết nối điện ảnh Việt Nam với khu vực và quốc tế.

DANAFF IV được định hướng không chỉ là một liên hoan phim nghệ thuật, mà còn là nền tảng xúc tiến công nghiệp điện ảnh, nơi hội tụ các hoạt động quảng bá, đào tạo, kết nối sản xuất và đối thoại chuyên môn.

Theo đó, các chương trình được thiết kế theo hướng mở rộng hợp tác thực chất, dài hạn, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Phát biểu tại sự kiện công bố, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, nhấn mạnh vai trò của DANAFF trong việc tạo dựng không gian giao lưu chuyên nghiệp, nơi các nhà làm phim Việt Nam có cơ hội tiếp cận xu hướng, công nghệ và mô hình phát triển điện ảnh tiên tiến của khu vực và thế giới.

Về quy mô, DANAFF IV dự kiến quy tụ khoảng 900 đại biểu, nghệ sĩ và chuyên gia điện ảnh, trong đó có hơn 200 khách mời quốc tế. Trọng tâm của liên hoan vẫn là hai hạng mục tranh tài chính: Phim châu Á dự thi và Phim Việt Nam dự thi, bên cạnh hệ thống chương trình không dự thi đa dạng. Nổi bật là chùm phim kỷ niệm 40 năm đổi mới, Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ, Toàn cảnh điện ảnh châu Á và các chương trình giới thiệu điện ảnh Việt Nam đương đại.

Dự kiến trong liên hoan phim sẽ tổ chức hội thảo về chủ đề: “Công nghiệp Điện ảnh Mỹ”; “Công nghệ số trí tuệ nhân tạo và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh”; “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới”.

Song song đó, các chương trình DANAFF Talents (tài năng triển vọng), chợ dự án phim, lớp học nâng cao với chuyên gia quốc tế và hoạt động kết nối công nghiệp điện ảnh được kỳ vọng trở thành “vườn ươm” cho các tài năng trẻ. Các hoạt động chiếu phim ngoài trời, giao lưu nghệ sĩ.

VĨNH XUÂN