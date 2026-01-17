Tác giả Phạm Sông Thu và hành trình "gió ngược" để gặt hái quả ngọt

Chiều 17-1, tại Đường sách TPHCM, Thái Hà Books tổ chức chương trình giao lưu ra mắt ấn phẩm Gió ngược (NXB Công thương) của tác giả Phạm Sông Thu. Cuốn sách là đúc kết 30 năm trong nghề báo chí và truyền thông, với những câu chuyện chân thực và sinh động.

Tác giả Phạm Sông Thu tên thật là Phạm Tấn Lời. Anh còn có một số bút danh khác như Sông Thu, Thu Giang, Phạm Tấn. Gió ngược là cuốn sách thứ 5 của anh, sau: Truyền thông theo phong cách Win-Win (2019), Cuộc chiến thương hiệu: Sáng tạo hay chết? (2021), Ai đánh cắp cảm xúc (2023), Cẩm nang quản trị thương hiệu (2024). Với 97 câu chuyện nằm trong 12 phần, Gió ngược như gói trọn một phần cuộc đời nửa thế kỷ của tác giả, một người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí và truyền thông.

Hơn 2 phần 3 trong khoảng thời gian 50 năm tuổi đời là hành trình “gió ngược” khi tác giả vượt lên số phận, xóa bỏ những định kiến về năng lực của dân tỉnh lẻ giữa đô thị lớn. Thông qua những câu chuyện được kể một cách chi tiết, trực diện và cảm xúc, tác giả như ngầm khẳng định hành trình trưởng thành, định vị giá trị của bản thân không hề dễ dàng.

Tác giả Phạm Sông Thu (giữa) cùng các khách mời tại chương trình

Tác giả Phạm Sông Thu đưa bạn đọc ngược về những năm tháng đầu tiên khi anh làm quen với báo chí, được rèn nghề trong môi trường đặc biệt, miệt mài lấy tin, chạy đua với thời gian để kịp xuất bản. Đến khi vững vàng hơn, anh quyết định rời vùng an toàn, bước vào thế giới Golf, tự mở ra cơ hội cho chính mình đến gần hơn những dự án báo chí thị trường.

Khi đủ trải nghiệm, tác giả tiếp tục chinh phục thử thách mới, bước vào những “chảo lửa” nóng bỏng trong cuộc chiến truyền thông, thương hiệu, xử lý khủng hoảng. Đặc biệt, trong các bài viết, tác giả Phạm Sông Thu đều có những câu chuyện hậu trường hấp dẫn, rất ít hoặc hầu như chưa được chia sẻ ở bất cứ đâu. Điều này tạo nên sự chân thực, thú vị và tính tương tác cao giữa lý thuyết và thực tiễn.

Không chỉ mang đến kinh nghiệm từ công việc báo chí và truyền thông, với Gió ngược, tác giả Phạm Sông Thu còn mang đến những bài học về lòng biết ơn, sự kiên nhẫn, đam mê, tử tế và trách nhiệm.

QUỲNH YÊN