Tối 16-1, tại sân khấu Đường sách TPHCM (phường Sài Gòn), CLB Nghiên cứu và Vinh danh Văn hóa Nam bộ phối hợp Công ty Đường sách TPHCM tổ chức chương trình "Năm Ngọ nói chuyện ngựa trong văn hóa âm nhạc truyền thống Việt Nam".

Chương trình "Năm Ngọ nói chuyện ngựa trong văn hóa âm nhạc truyền thống Việt Nam" tại đường sách Nguyễn Văn Bình thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả trẻ. Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình có sự tham gia của các khách mời, diễn giả và nghệ sĩ: TS Nguyễn Lê Tuyên; NSƯT - ThS Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa Âm nhạc truyền thống, Nhạc viện TPHCM; ThS Hồ Nhựt Quang, Chủ nhiệm CLB Nghiên cứu và Vinh danh Văn hóa Nam bộ; ThS - Nhạc sĩ Châu Minh Tâm, giảng viên Khoa Âm nhạc truyền thống, Nhạc viện TPHCM; nghệ sĩ Khánh Minh, hậu duệ Đoàn Hát bội Ngọc Khanh.

Chương trình dành cho công chúng yêu sách, nhà nghiên cứu, sinh viên, nghệ sĩ và những người quan tâm đến văn hóa truyền thống.

NSƯT Huỳnh Khải chia sẻ nhiều kiến thức về âm nhạc dân tộc, điệu lý con sáo trong dân ca và đờn ca tài tử. Ảnh: THÚY BÌNH

Mở màn chương trình, Chủ nhiệm CLB Nghiên cứu và Vinh danh Văn hóa Nam bộ - ThS Hồ Nhựt Quang đã giới thiệu chủ đề và ý nghĩa của buổi gặp gỡ. Tiếp đó là nội dung chia sẻ, trao đổi, trình diễn minh họa về hành trình của biểu tượng “ngựa” trong dòng chảy lịch sử, văn hóa dân gian Việt Nam và Á Đông; bao gồm điểm lại các dấu mốc lịch sử quan trọng gắn với các năm Ngọ, hình tượng ngựa trong truyền thuyết, thơ ca, thành ngữ…

TS Nguyễn Lê Tuyên và NSƯT Huỳnh Khải đã phân tích về bài lý và sự xuất hiện của hình tượng ngựa trong dân ca, đặc biệt là các điệu Lý ngựa ô qua các biến thể ba miền. Bên cạnh đó còn có bản Hướng mã hồi thành trong cải lương.

Nghệ sĩ Khánh Minh cũng giới thiệu các điệu Tẩu mã và vũ đạo đi ngựa trong nghệ thuật Hát bội.

ThS Hồ Nhựt Quang chia sẻ nhiều thông tin về biểu tượng ngựa trong văn hóa Nam bộ. Ảnh: THÚY BÌNH

Về nội dung Nghệ thuật tạo âm thanh nhạc ngựa trong tuồng, diễn giả NSƯT Huỳnh Khải và nghệ sĩ Khánh Minh chia sẻ về nghề, cách dùng nhạc cụ (trống, song lang, kèn...) để diễn tả tiếng vó ngựa, tiếng ngựa hí; phân tích nghệ thuật vũ đạo, điệu bộ ước lệ trên sân khấu truyền thống để khắc họa thần thái, động tác của ngựa.

Chương trình cũng trình diễn trích đoạn Quang Trung hoàng đế (tác giả: Hồ Nhựt Quang) để tái hiện hình ảnh ngựa rõ hơn cho khán giả cảm nhận, đồng thời đặt ra những vấn đề mang tính xã hội, sự phát triển văn hóa dân gian truyền thống trong đời sống hiện đại, làm thế nào để đưa những bài bản, điệu lý đến gần hơn với công chúng trẻ…

THÚY BÌNH