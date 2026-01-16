Vang lên bản hòa ca "Mãi mãi niềm tin theo Đảng"

Tối 16-1, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận Mãi mãi niềm tin theo Đảng .

Chương trình nghệ thuật chính luận "Mãi mãi niềm tin theo Đảng". Ảnh: BẢO LONG

Tới dự chương trình có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Cùng dự có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và đại diện nhiều bộ, ban ngành...

Chương trình được xây dựng như một bản hòa ca nghệ thuật - chính luận, khắc họa hành trình vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam từ mùa Xuân lịch sử năm 1930 đến kỷ nguyên phát triển mới của đất nước hôm nay.

Các đại biểu tham dự chương trình "Mãi mãi niềm tin theo Đảng". Ảnh: BẢO LONG

Chương trình dẫn dắt khán giả qua 3 chương nghệ thuật mang tính khái quát và biểu tượng cao. Trong đó, chương I “Vừng trời Đông” là khúc tráng ca mở đầu, biểu tượng cho ánh sáng của Đảng soi rọi con đường cách mạng, khơi dậy sức mạnh nhân dân và khát vọng độc lập, tự do.

Chương II “Đường lên phía trước” tái hiện khí thế đổi mới, tinh thần sáng tạo, trí tuệ và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam trên hành trình kiến thiết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chương III “Đến ngày vinh quang” là bản hòa ca của niềm tin và khát vọng trong kỷ nguyên phát triển mới, nơi Đảng lãnh đạo quân dân cùng hướng tới mục tiêu Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng bạn bè năm châu.

Trong chương trình, khán giả được thưởng thức nhiều tác phẩm được dàn dựng công phu, như Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, Sông Lô, Tình ca, Chiếc gậy Trường Sơn… Qua đó, chương trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Từ dấu mốc Đại hội XIV, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn của niềm tin, khát vọng, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam cùng hội tụ, đưa Tổ quốc phát triển toàn diện, phồn vinh, hạnh phúc.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ được yêu mến như NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi; các ca sĩ Bùi Lê Mận, Anh Tú, Hoàng Bách, Đinh Thành Lê...

MAI AN