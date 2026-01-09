Cứu người phụ nữ nuốt bàn chải đánh răng

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, vừa nội soi gắp một chiếc bàn chải đánh răng bị mắc trong thực quản của một phụ nữ sống trên địa bàn.

Chiếc bàn chải đánh răng nằm trong thực quản của bệnh nhân được các bác sĩ nội soi lấy ra ngoài. Ảnh: BVĐKĐN

Theo đó, sau bữa ăn tối 8-1, chị N.T.T. (ngụ xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) thấy buồn nôn, khó chịu như bị ngộ độc thức ăn. Để ói thức ăn ra ngoài, chị T. lấy bàn chải đánh răng chọc vào họng nhưng vô tình nuốt bàn chải vào trong.

Lập tức, người nhà đưa chị T. vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu.

Hình ảnh nội soi cho thấy, chiếc bàn chải nằm dọc trong thực quản của bệnh nhân. May mắn, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện sớm nên không gây chảy máu thực quản.

Các bác sĩ đã nội soi cấp cứu để gắp dị vật ra ngoài và xác nhận đây là ca nuốt dị vật hi hữu ở người bình thường, tỉnh táo.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi ăn uống, nếu chẳng may bị nuốt dị vật vào đường tiêu hóa, bệnh nhân cần đến cơ sở y tế đảm bảo chuyên môn để nội soi lấy dị vật an toàn, tránh tự ý sử dụng những vật dụng đẩy dị vật xuống có thể làm thủng hoặc chảy máu đường tiêu hóa gây nguy hiểm tính mạng.

PHÚ NGÂN