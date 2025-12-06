Cứu sống 2 ngư dân bị chìm thuyền trong đêm tại cửa Gianh

Tối 5-12, hai ngư dân trú tại phường Bắc Gianh (Quảng Trị) đã được lực lượng Biên phòng và tàu hàng cứu sống sau khi thuyền bị chìm trong lúc đánh bắt hải sản ngoài cửa Gianh.

Khoảng 18 giờ 20 phút, tàu vận tải Khánh Minh 09 trên hành trình vào cảng Gianh phát hiện một người trôi dạt trên biển và lập tức cứu vớt. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Nhân (SN 1980), cho biết trong lúc cùng bạn là anh Nguyễn Đức Thuận (SN 1981) đang thả lưới thì thuyền bất ngờ bị nước tràn và chìm. Anh Nhân được tàu hàng cứu, còn anh Thuận bám vào phần thuyền chìm, mất tích.

Clip bộ đội biên phòng cứu ngư dân trong đêm ở cửa Gianh

Ngư dân Nguyễn Văn Nhân được tàu vận tải Khánh Minh 09 cứu vớt lên tàu khi đang trôi dạt trên biển

Nhận được tín hiệu cứu nạn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đã phối hợp Hải đội Biên phòng 1 và tàu cá QB-98061-TS do ông Nguyễn Văn Thông làm thuyền trưởng tổ chức tìm kiếm trong đêm tối, sóng lớn.

Tàu MS BP.07-15-01 của Hải đội Biên phòng 1 làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong đêm

Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện anh Thuận đang trôi dạt, nhanh chóng tiếp cận và đưa lên tàu an toàn; đồng thời kéo phương tiện bị nạn vào bờ. Cả hai ngư dân được kiểm tra sức khỏe và bàn giao cho gia đình ngay trong đêm.

MINH PHONG