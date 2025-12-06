58 hồ sơ tham gia Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2025

Ngày 5-12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM cho biết, đến nay, Ban Tổ chức Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25 - năm 2025 nhận được 58 hồ sơ (từ 28 đơn vị) tham gia giải thưởng, tăng 14 hồ sơ so với năm trước.

Các hồ sơ tham gia giải thưởng thuộc nhiều ngành nghề: cơ khí - chế tạo máy, điện công nghiệp - điện lạnh - điện tử, công nghệ thông tin, nông - lâm - ngư nghiệp, giáo dục, y tế, chế biến lương thực - thực phẩm, công nghệ sinh học, hóa học và ngành nghề khác.

Từ 58 hồ sơ gửi về, Ban Tổ chức thành lập Hội đồng sơ tuyển để họp chọn các cá nhân xuất sắc nhất vào vòng chung khảo. Dự kiến, Hội đồng sơ tuyển (vòng 1) gồm đại diện LĐLĐ TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Ban Thi đua khen thưởng TPHCM, sẽ họp xét chọn các hồ sơ tham gia giải thưởng vào vòng trong.

Sau khi xét tuyển vòng 1, Hội đồng giải thưởng vòng tuyển chọn (vòng 2), bao gồm các hội đồng ở vòng sơ tuyển và Sở KH-CN TPHCM, tiếp tục xét chọn các hồ sơ để trình UBND TPHCM ra quyết định công nhận, trao giải thưởng.

