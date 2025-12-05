Trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025

Tối 5-12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III (năm 2025) và cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam (1930 - 2025).

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đến dự và trao giải cho các tác giả đoạt giải cao.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải

Sau một năm phát động, ban tổ chức đã tiếp nhận 1.866 tác phẩm báo chí và 481 tác phẩm dự thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam. Hội đồng chung khảo đã lựa chọn 45 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C, 15 giải khuyến khích và 12 giải chuyên đề, với tổng giá trị giải thưởng 525 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao giải cho các tác giả đoạt giải A

Ở thể loại báo in và báo điện tử, giải A được trao cho tác phẩm “Bóc đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn” của nhóm tác giả Báo Nông thôn ngày nay.

Hai giải B thuộc về tác phẩm “Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh” (Báo Pháp luật TPHCM) và “Má Lủ, cây cà phê, cầy vòi mốc và người mở đường trên đất đường ngựa” (Báo Nông nghiệp và Môi trường).

Ở thể loại phát thanh - truyền hình, giải A được trao cho tác phẩm “Nảy mầm trên đất mặn” của nhóm tác giả Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV2).

Với cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam, giải A được trao cho tác phẩm “Nông dân - phẩm chất làm nên lịch sử và tương lai, điểm tựa vĩnh cửu cho mọi thăng trầm của đất nước” của GS-TS Phạm Hồng Tung, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo (Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển – Đại học Quốc gia Hà Nội).

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, nhấn mạnh các tác phẩm báo chí tham gia đã phản ánh sinh động bức tranh về sự chuyển mình của đất nước để bước vào kỷ nguyên mới. Đặc biệt, các tác phẩm đã thể hiện bức tranh “chuyển đổi số”, bám sát chủ đề “Đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn” theo tinh thần các Nghị quyết 57 và 68 của Bộ Chính trị.

Chương trình văn nghệ tại lễ trao giải

Theo ông Lương Quốc Đoàn, các tác phẩm không chỉ lan tỏa điển hình tích cực mà còn phản ánh những tồn tại, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn như phá rừng, săn bắt động vật hoang dã, buôn bán hàng giả, hàng nhái… Góp phần bảo vệ sản xuất nông nghiệp bền vững và quyền lợi chính đáng của người nông dân.

HÀ NGUYỄN