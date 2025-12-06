Xã hội

Đắk Lắk: Hai mẹ con bị nước cuốn tử vong khi đi hái cà phê

SGGPO

Ngày 6-12, một lãnh đạo UBND xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, lực lượng chức năng vừa trục vớt được thi thể hai mẹ con bị nước cuốn trôi.

Theo thông tin ban đầu, chiều 5-12, chị T.T.T. (sinh năm 1986, ngụ xã Krông Ana), dùng xe máy chở theo con gái là H.T.A.V. (sinh năm 2019), di chuyển vào khu vực rẫy trên địa bàn để hái cà phê.

Khi di chuyển trên đường nội đồng, chị T. nghi bị lạc tay lái khiến xe máy cùng hai mẹ con rơi xuống ruộng. Thời điểm này, phía dưới ruộng nước lũ vẫn còn ngập sâu và chảy xiết nên cả hai mẹ con bị nước cuốn, mất tích.

z7297640244379_e0ec8bd4851954a65977e3ef1749f470.jpg
Người dân đang tìm kiếm thi thể mẹ con chị T.

Ngay khi phát hiện vụ việc, người đi đường và lực lượng chức năng đã nhanh chóng ứng cứu, tìm kiếm nạn nhân. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân lần lượt tìm kiếm được thi thể chị T. và con gái, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

MAI CƯỜNG

