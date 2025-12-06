Xã hội

TPHCM: Cháy nhà trong hẻm khiến một người tử vong

SGGPO

Đến 9 giờ ngày 6-12, các cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà trong hẻm 72, đường số 4, phường Hiệp Bình (TPHCM) làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội tại tầng một căn nhà nằm trong hẻm 72, đường số 4, nên hô hoán mọi người xung quanh dùng bình chữa cháy mini, nước dập lửa và báo lực lượng chức năng.

Khói bốc lên từ tầng 1 của căn nhà

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TPHCM) nhanh chóng điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng chức năng và các phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường dập lửa

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau đó ít phút. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông tên T.C.T. (47 tuổi) tử vong trong nhà.

Hiện trường được phong tỏa để lực lượng chức năng điều tra vụ việc

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

VĂN ANH

