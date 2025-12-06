TPHCM: Cháy nhà trong hẻm khiến một người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội tại tầng một căn nhà nằm trong hẻm 72, đường số 4, nên hô hoán mọi người xung quanh dùng bình chữa cháy mini, nước dập lửa và báo lực lượng chức năng.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TPHCM) nhanh chóng điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
Đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau đó ít phút. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông tên T.C.T. (47 tuổi) tử vong trong nhà.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.