Chiều 5-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ, cho ý kiến về: Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL; dự thảo báo cáo Bộ Chính trị về kết quả thực hiện xử lý một số vấn đề tồn đọng (dự án chống ngập của TPHCM và các dự án khác liên quan đến bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu).

Kết luận về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL, Thủ tướng đề nghị Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình Bộ Chính trị theo quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Thủ tướng lưu ý đề án phải có các giải pháp “thuận thiên”, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL; có các giải pháp tổng thể, toàn diện, căn cơ hơn với các vấn đề sụt lún đất, sạt lở bờ sông, bờ biển, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn, phát triển bền vững ĐBSCL.

Về dự thảo báo cáo Bộ Chính trị về kết quả thực hiện xử lý một số vấn đề tồn đọng, theo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chính phủ đã có Nghị quyết số 212/NQ-CP ngày 21-7-2025 tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án; đến nay dự án đang được triển khai tích cực, không có các vướng mắc lớn cần báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Về nội dung này, Thủ tướng cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo Bộ Chính trị do Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường chuẩn bị, đề nghị tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục cập nhật đầy đủ các thông tin để hoàn thiện nội dung báo cáo về dự án chống ngập của TPHCM. Thủ tướng cho rằng cần có chỉ đạo chung trên cả nước và nghiên cứu triển khai các dự án khắc phục ô nhiễm, quản lý chất lượng không khí tại các địa phương trọng điểm, trước hết là tại Hà Nội và TPHCM.

LÂM NGUYÊN