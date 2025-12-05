Huy động thợ lặn tìm kiếm cháu bé đuối nước ở sông Hà Thanh

Tối 5-12, một lãnh đạo Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang phối hợp các lực lượng chức năng và người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm cháu Tr.V.M. (14 tuổi, ở phường Quy Nhơn), bị đuối nước trên sông Hà Thanh.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 5-12, M. cùng cháu V.T.K. (14 tuổi, trú khu vực Tháp Đôi, phường Quy Nhơn) đến khu vực Tổ 1 (phường Quy Nhơn Đông) để đánh bóng chuyền. Trong lúc vui chơi, bóng bị rơi xuống nước, trôi ra sông Hà Thanh.

Thợ lặn được triển khai tìm kiếm nạn nhân đang mất tích

Thời điểm này, K. và M. tự ý chèo thuyền thúng ra giữa sông để lấy bóng thì gặp đoạn nước chảy xiết. Thuyền bị tràn nước, lật úp khiến cả hai hoảng hốt kêu cứu.

Phát hiện sự việc, ông Trần Thanh Tuấn đã chèo sõng ra cứu được cháu K. Riêng cháu M. bị nước cuốn mất tích.

Đến tối 5-12, các lực lượng chức năng sử dụng thiết bị bay để hỗ trợ định vị khu vực nạn nhân mất tích. Công an phường Quy Nhơn Đông huy động thêm thợ lặn mở rộng phạm vi tìm kiếm dưới lòng sông Hà Thanh.

NGỌC OAI