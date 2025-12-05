Xã hội

Huy động thợ lặn tìm kiếm cháu bé đuối nước ở sông Hà Thanh

SGGPO

Tối 5-12, một lãnh đạo Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang phối hợp các lực lượng chức năng và người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm cháu Tr.V.M. (14 tuổi, ở phường Quy Nhơn), bị đuối nước trên sông Hà Thanh.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 5-12, M. cùng cháu V.T.K. (14 tuổi, trú khu vực Tháp Đôi, phường Quy Nhơn) đến khu vực Tổ 1 (phường Quy Nhơn Đông) để đánh bóng chuyền. Trong lúc vui chơi, bóng bị rơi xuống nước, trôi ra sông Hà Thanh.

z7296295793724_0159f5e7824b317c7426e156e0495fff.jpg
Thợ lặn được triển khai tìm kiếm nạn nhân đang mất tích

Thời điểm này, K. và M. tự ý chèo thuyền thúng ra giữa sông để lấy bóng thì gặp đoạn nước chảy xiết. Thuyền bị tràn nước, lật úp khiến cả hai hoảng hốt kêu cứu.

Phát hiện sự việc, ông Trần Thanh Tuấn đã chèo sõng ra cứu được cháu K. Riêng cháu M. bị nước cuốn mất tích.

Đến tối 5-12, các lực lượng chức năng sử dụng thiết bị bay để hỗ trợ định vị khu vực nạn nhân mất tích. Công an phường Quy Nhơn Đông huy động thêm thợ lặn mở rộng phạm vi tìm kiếm dưới lòng sông Hà Thanh.

Tin liên quan
NGỌC OAI

Từ khóa

đuối nước tử vong sông Hà Thanh mưa lũ chết đuối tìm kiếm thợ lặn công an Quy Nhơn Đông Gia Lai

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn