Cựu tù Chính trị TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171

Sáng 29-8, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM tổ chức chương trình “Hành quân về nguồn” năm 2026, thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ tại Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân).

Anh hùng lực lượng vũ trang Võ Văn Em giao lưu cùng các chiến sĩ Lữ Đoàn 171 Hải quân

Hoạt động nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Chương trình có sự tham dự của các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, hội viên Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM, các cựu tù chính trị cùng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171.

Tại chương trình, đồng chí Đỗ Quang Hiệp, Phó Chính ủy Lữ đoàn 171 đã thông tin về tình hình biển, đảo thời gian gần đây, cũng như nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền của đơn vị.

Tham gia chương trình, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 có dịp giao lưu cùng các cựu tù chính trị, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Từ những câu chuyện được kể bởi nhân chứng lịch sử từng trải qua chiến tranh, tù đày đã giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về ý chí, nghị lực và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Bà Hoàng Thị Khánh chia sẻ tại buổi giao lưu

Thay mặt Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM, bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội chia sẻ những câu chuyện, ký ức về thời tù đày gian khổ; kỷ niệm với chiến sĩ hải quân.

Chương trình “Hành quân về nguồn” không chỉ là dịp tri ân những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc mà còn tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM trao quà đến Lữ đoàn 171 Hải Quân

Tại Lữ đoàn 171, đoàn đại biểu đã tham quan khu vực cầu tàu, tìm hiểu hoạt động, đời sống của cán bộ, chiến sĩ; dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ; xem phim tư liệu giới thiệu quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của đơn vị.

Đoàn cựu tù tham gia chương trình tại Lữ đoàn 171 Hải Quân

THÁI PHƯƠNG