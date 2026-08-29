Khẩn trương gỡ vướng mặt bằng, vật liệu, vốn cho Dự án Vành đai 4 TPHCM

Văn phòng Chính phủ có văn bản số truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc thực hiện Nghị quyết số 220/2025/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM.

Phối cảnh đường Vành đai 4 TPHCM. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện báo cáo của Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI theo quy định.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND TPHCM, UBND thành phố Đồng Nai, UBND tỉnh Tây Ninh rà soát, cập nhật tiến độ toàn bộ dự án; khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật; chủ động bảo đảm đủ nguồn vật liệu xây dựng; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về mỏ vật liệu, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đồng thời, đánh giá khả năng huy động vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), làm rõ khả năng thu xếp tín dụng của các nhà đầu tư và tổ chức tín dụng. Trường hợp có dự án thành phần không lựa chọn được nhà đầu tư theo phương thức PPP, chủ động phương án xử lý theo quy định, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng Thường trực giao UBND TPHCM, UBND TP Đồng Nai, UBND tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm xử lý triệt để các tồn tại, vướng mắc theo quy định; triển khai các dự án thành phần bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả đầu tư và điều kiện khai thác đồng bộ toàn tuyến.

* Về triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá đúng thực tế tiến độ của toàn bộ dự án, đặc biệt là các gói thầu thuộc DATP3 và DATP4 có nguy cơ chậm tiến độ, không hoàn thành trong năm 2026 để kịp thời chỉ đạo các chủ đầu tư, cơ quan chủ quản có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch.

Đồng thời, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền trong quá trình triển khai dự án; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ nếu vượt thẩm quyền.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TPHCM và TP Đồng Nai chỉ đạo chủ đầu tư các dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, vành đai 3, 4 TPHCM đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm hoàn thành đưa các dự án vào khai thác đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bảo đảm đồng bộ, kết nối, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư các dự án.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam chủ động rà soát, điều chỉnh, cập nhật tiến độ đối với từng hạng mục, gói thầu bảo đảm hoàn thành, đưa dự án vào vận hành khai thác trong năm 2026 theo đúng kế hoạch; kịp thời có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công theo thẩm quyền.

PHAN THẢO