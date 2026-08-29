Xã hội

TPHCM bảo đảm an toàn công trình hạ tầng thông tin liên lạc

SGGPO

Sở KH-CN TPHCM vừa có công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và bảo đảm an toàn công trình hạ tầng thông tin liên lạc trên địa bàn TPHCM.

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Ngành điện lực TPHCM sửa chữa lưới điện trên đường Phạm Văn Chiêu, phường An Hội Đông (TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Theo đó, Sở KH-CN TPHCM đề nghị các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, phát thanh, truyền hình và đơn vị có công trình tháp truyền hình bố trí, phân công lãnh đạo, nhân viên trực tại đơn vị, thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin để có phương án, biện pháp ứng phó kịp thời khi xảy ra thiên tai.

Các đơn vị tuân thủ quy định về kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì chất lượng công trình viễn thông, thu phát sóng phát thanh và truyền hình, hệ thống mạng cáp treo ngoại vi, hệ thống hầm cống cáp viễn thông, tổng đài, nhà trạm, trạm thu phát sóng thông tin di động… Phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tính mạng con người và công trình khi xảy ra thiên tai.

Các đơn vị hoạt động lĩnh vực viễn thông, phát thanh, truyền hình chuẩn bị đầy đủ phương tiện vật chất, kỹ thuật, máy phát điện, nhiên liệu, ắc quy, để đảm bảo hoạt động liên tục của hệ thống thông tin liên lạc; tăng cường nhân lực, tổ chức đội ứng cứu thông tin trực 24/24 giờ nhằm thực hiện ngay việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng mạng cáp ngoại vi, hệ thống thiết bị; bảo đảm an toàn tính mạng của người dân, duy trì thông tin liên lạc thông suốt.

Tổng Công ty Điện lực TPHCM chỉ đạo các công ty điện lực khu vực, đặc biệt tại khu vực ven biển, ven sông, ven hồ thực hiện nghiêm quy định về quản lý, sử dụng chung cột điện và treo cáp thông tin trên cột điện; kiểm tra, rà soát toàn bộ trụ điện nhằm phát hiện, kịp thời khắc phục các điểm có nguy cơ cao xảy ra sự cố khi mưa bão.

ĐỨC TRUNG

Từ khóa

hạ tầng điện lực viễn thông thiên tai công trình

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