Nam bộ mưa nhiều trong 2 ngày đầu nghỉ lễ

Dự báo trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Nam bộ có mưa dông vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Bắc bộ mưa rào và dông diện rộng, thời gian mưa tập trung chiều và đêm.

Theo dự báo, nhiều nơi ở Nam bộ có mưa trong ngày đầu nghỉ lễ, chủ yếu vào chiều và tối

Sáng 29-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, ngày và đêm nay, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rào, dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều và đêm.

Trước đó, từ đêm 28-8 đến sáng 29-8, Bắc bộ, Thanh Hóa, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo cơ quan khí tượng, tại Nam bộ, chiều và đêm nay có mưa rào, dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó, Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ dự báo, ngày 29 và 30-8 Nam bộ có mưa nhiều. Ban ngày trời nhiều mây, nắng yếu và gián đoạn. Mưa có thể xuất hiện từ trưa trên diện hẹp; đến chiều tối, mưa gia tăng và xảy ra ở nhiều nơi, cục bộ mưa to.

Các khu vực có khả năng mưa to tập trung tại miền Đông, gồm Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng và dọc biên giới Tây Nam của miền Tây, gồm: Đồng Tháp, An Giang.

Từ ngày 31-8 đến 2-9, thời tiết Nam bộ có xu hướng giảm mưa, nắng nhiều hơn. Mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối, diện mưa khoảng một nửa khu vực, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Nhiệt độ cao nhất 30-34 độ C, có nơi 35 độ C.

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