Hành khách tích cực làm thủ tục sinh trắc học tại sân bay Nội Bài

Hành khách làm thủ tục bằng công nghệ sinh trắc học tại sân bay Nội Bài. Ảnh: N Hà

Sáng 29-8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lượng hành khách qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài tăng mạnh so với ngày thường, các quầy làm thủ tục đông khách nhưng không xảy ra ùn ứ do nhiều hành khách chủ động làm thủ tục.

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết, hôm nay là ngày cao điểm của kỳ nghỉ lễ với 701 chuyến bay, phục vụ gần 116.000 hành khách. Trong các khung giờ cao điểm sáng, lượt hành khách qua cảng đạt hơn 2.000 lượt/khung giờ.

Hành khách tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: N Hà

Mặc dù lưu lượng ở mức cao, nhưng khu vực quầy thủ tục, điểm soi chiếu an ninh và cửa ra máy bay không xảy ra ùn ứ. Điểm nhấn nổi bật của kỳ nghỉ lễ năm nay là đông đảo hành khách chủ động làm thủ tục bằng công nghệ sinh trắc học tại 12 kiosk bố trí tại 3 sảnh A, B, E.

Hành khách tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: N Hà

Nhờ ứng dụng nhận diện khuôn mặt, quá trình hoàn tất thủ tục hàng không được rút ngắn, nhanh hơn đáng kể so với phương thức truyền thống và giảm thiểu tối đa thời gian xếp hàng.

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