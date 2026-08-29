Đà Nẵng: Tàu cá bị mất liên lạc, cứu được 32 thuyền viên

Ngày 29-8, UBND TP Đà Nẵng có thông cáo báo chí về công tác tìm kiếm, cứu nạn tàu cá QNa-90859TS bị mất liên lạc.

Lực lượng chức năng đưa ngư dân bị nạn sang tàu 472. Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam

Theo đó, lúc 13 giờ 30 phút ngày 26-8, Văn phòng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Đà Nẵng nhận tin báo: tàu cá QNa-90859-TS (dài 23,9m, công suất 1.682,8CV, hành nghề câu mực) bị mất liên lạc.

Tàu cá do ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi, trú thôn Tam Giang, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, trên tàu có 49 thuyền viên. Tàu xuất bến ngày 29-7 từ cảng An Hòa (xã Núi Thành).

Ngay sau đó, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị phối hợp kêu gọi phương tiện hoạt động gần khu vực tàu cá ở thời điểm mất kết nối hỗ trợ tìm kiếm.

Đến 13 giờ 25 phút ngày 28-8, các lực lượng phát hiện, cứu vớt được 32 thuyền viên của tàu cá QNa-90859TS, trong tình trạng sức khỏe rất yếu.

Cơ quan chức năng hiện sẵn sàng triển khai chăm sóc y tế đặc biệt, khi các thuyền viên về tới đất liền, cũng như tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình chủ tàu, thuyền trưởng và thân nhân thuyền viên. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tàu cá QNa-90859TS.

NGUYỄN CƯỜNG