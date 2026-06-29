Đà Nẵng công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 từ 8 giờ ngày 1-7

Sáng 29-6, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào lúc 8 giờ ngày 1-7.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi qua nhiều kênh. Trên hệ thống của Sở GD-ĐT Đà Nẵng, thí sinh truy cập các địa chỉ https://tracuudiem.danang.edu.vn hoặc https://tracuudiem.danang.gov.vn.

Ngoài ra, thí sinh có thể đăng nhập Cổng thông tin kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn bằng tài khoản đã được cấp để tra cứu kết quả.

Thí sinh cũng có thể tra cứu điểm qua Cổng thông tin dịch vụ công TP Đà Nẵng tại địa chỉ https://diemthi.1022.vn, gọi đến Tổng đài (0236) 1022 hoặc *1022 (bấm phím 4), hoặc truy cập Zalo Tổng đài 1022 Đà Nẵng và chọn mục “Điểm thi THPT”.

Bên cạnh đó, ứng dụng Danang Smart City trên điện thoại thông minh cũng hỗ trợ tra cứu điểm thi thông qua chức năng “Tra cứu điểm thi” trên giao diện trang chủ.

Theo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT đợt đầu sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 3-7. Các trường và đơn vị liên quan sẽ in, cấp giấy chứng nhận kết quả thi và các giấy tờ liên quan cho thí sinh chậm nhất ngày 7-7.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi nộp đơn tại nơi đăng ký dự thi từ ngày 1-7 đến 17 giờ 30 ngày 5-7.

Đối với tuyển sinh đại học, cao đẳng, từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7, thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Thời gian nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến diễn ra từ 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7.

Trước 17 giờ ngày 21-8, tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả diện tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên hệ thống nếu có nguyện vọng theo học. Từ ngày 22-8 đến hết năm 2026, các cơ sở đào tạo có thể tổ chức xét tuyển bổ sung theo kế hoạch riêng nếu còn chỉ tiêu.

XUÂN QUỲNH