TPHCM dự kiến chi 288 tỷ đồng cho chính sách miễn phí sách giáo khoa

Chiều 18-8, thông tin từ Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, TPHCM sẽ cấp sách giáo khoa (SGK) miễn phí cho 100% học sinh thuộc các nhóm đối tượng yếu thế ở tất cả khối lớp, đồng thời cho mượn miễn phí SGK đối với toàn bộ học sinh có nhu cầu trong năm học 2026-2027. Tổng kinh phí ước tính 288 tỷ đồng.

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Theo đó, các cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh đăng ký mượn miễn phí SGK trước khai giảng năm học mới, bảo đảm sách được bàn giao đúng đối tượng, đồng thời triển khai kế hoạch hoàn trả vào cuối năm học.

Đối tượng được mượn miễn phí SGK gồm học sinh phổ thông và người học tại các cơ sở giáo dục công lập, tư thục thực hiện các chương trình giáo dục do Bộ GD-ĐT ban hành.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục tiếp tục rà soát nhu cầu mượn SGK của học sinh, bảo đảm 100% học sinh có nhu cầu đều được mượn sách theo quy định.

Riêng học sinh thuộc các nhóm đối tượng yếu thế ở tất cả khối lớp được cấp sách giáo khoa (SGK) miễn phí trong năm học 2026-2027.

Trước đó, từ ngày 15 đến ngày 19-7-2026, tất cả trường học trên địa bàn TPHCM thực hiện khảo sát nhu cầu của phụ huynh học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 về nhu cầu mượn SGK cho năm học mới 2026-2027.

Theo kế hoạch, từ năm học 2027-2028 trở đi, vào đầu mỗi năm học, ngân sách thành phố sẽ cấp bù 5% số lượng SGK đang sử dụng để thay thế sách hư hỏng trong năm học trước.

THU TÂM