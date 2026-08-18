Sáng 18-8, tại Trường Đại học Sài Gòn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức Chương trình “Nâng bước em đến trường” năm 2026 nhằm tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi do dịch Covid-19. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM tham dự chương trình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao học bổng Nguyễn Thị Minh Khai và quà tặng cho các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em đến trường” năm 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, trong năm học 2026-2027, chương trình "Nâng bước em đến trường” dự kiến trao hơn 500 suất học bổng và quà tặng đầu năm học mới cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, 293 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai được trao cho học sinh từ cấp tiểu học đến sinh viên cao đẳng, đại học; 20 suất học bổng Quỹ Từ thiện Trúc Thanh và 24 suất học bổng thuộc Dự án “Hành trang tương lai” dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đối tượng được nhận học bổng là học sinh, sinh viên thuộc hộ khó khăn, trẻ mồ côi; con em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và các em đã được nhận học bổng trong những năm trước.

Cùng với đó, 250 phần quà tặng đầu năm học mới được trao cho 250 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 225 triệu đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao học bổng Nguyễn Thị Minh Khai và quà tặng cho các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em đến trường” năm 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi không chỉ là trao đi món quà vật chất, mà quan trọng hơn là trao niềm tin, thắp sáng ước mơ và mở ra cơ hội để các em vượt khó vươn lên, đạt nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện.

Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM đang thực hiện bảo trợ, nuôi dưỡng dài hạn cho 505 trẻ mồ côi do dịch Covid 19 đến năm 18 tuổi với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng năm 2026, tổng kinh phí chăm lo là 6 tỷ đồng.

Niềm vui của các em nhỏ khi nhận quà tại Chương trình “Nâng bước em đến trường” năm 2026, sáng 18-8. Ảnh: HOÀNG HÙNG

"Các em học sinh hãy nuôi dưỡng ước mơ, cố gắng vươn lên, tự tin vào chính bản thân mình, đừng bao giờ để hoàn cảnh khó khăn hôm nay giới hạn tương lai của mình. Có thể con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần các em giữ vững niềm tin, có ý chí và không ngừng nỗ lực, nhất định điều tốt đẹp sẽ đến", Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM nhắn gửi.

Khoảnh khắc xúc động nhất của chương trình là khi đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đến vị trí ngồi của em Phạm Thanh Bảo An (13 tuổi, học sinh Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu) để trao tận tay em phần quà đầu năm học mới. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao quà đầu năm học mới cho em Phạm Thanh Bảo An (13 tuổi, học sinh Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu). Ảnh: THU TÂM. Bảo An là con trai út trong gia đình có 3 người con. Trước đó, anh và chị em đều mất thị lực vào năm 10 tuổi. Số phận nghiệt ngã một lần nữa gọi tên em. Từ một cậu bé sinh ra bình thường, khỏe mạnh, vào năm 5 tuổi, em cũng mất hoàn toàn thị lực như anh và chị của mình kèm theo căn bệnh chậm phát triển trí tuệ. Con đường tìm kiếm con chữ càng trở nên khó khăn khi bố mẹ em đều là lao động phổ thông, hàng tháng chật vật kiếm đủ tiền trang trải chi phí thuốc men và học phí cho em. Chị Lê Thị Thanh Hằng, mẹ của Bảo An cho biết, dù đã 13 tuổi nhưng nhận thức của Bảo An tương đương trẻ 5 tuổi. Em chỉ nói được câu ngắn và mọi sinh hoạt đều cần mẹ hỗ trợ. Phần quà đầu năm học mới giúp hai mẹ con có thêm tiền trang trải chi phí thuốc men cũng như mua sắm tập vở vào đầu năm học mới.

THU TÂM