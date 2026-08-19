NXB Giáo dục Việt Nam in bổ sung 9 triệu bản sách giáo khoa trước năm học mới

Trước phản ánh của nhiều phụ huynh về tình trạng khó mua sách giáo khoa (SGK) cho năm học mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGD) cho biết đang tiếp tục in bổ sung khoảng 9 triệu bản, đồng thời điều phối nguồn sách để bảo đảm học sinh có đủ SGK trước năm học 2026-2027.

Nhiều phụ huynh, học sinh vẫn đang phải chật vật tìm mua SGK ở các cửa hàng. Ảnh: LÂM NGUYÊN

Theo NXBGD, đến nay đơn vị đã đáp ứng đầy đủ và vượt nhu cầu đặt hàng của các trường học, địa phương; hơn 220 triệu bản SGK và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo đã được cung ứng ra thị trường.

NXBGD hiện tiếp tục in bổ sung khoảng 9 triệu bản SGK. Nguồn sách này được sử dụng để bảo đảm an ninh, an toàn SGK, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, bão lũ, đồng thời đáp ứng các nhu cầu phát sinh như trang bị sách cho thư viện hoặc các chương trình trao tặng sách tại địa phương.

Theo NXBGD, vừa qua, do tâm lý chờ đợi chính sách miễn phí SGK, một số nhà trường và học sinh không đăng ký, đặt hàng trước với các công ty sách - thiết bị trường học tại địa phương. Vì vậy, những ngày cận năm học mới, lượng lớn phụ huynh, học sinh tập trung mua sách tại các cửa hàng bán lẻ, khiến một số đầu sách thiếu cục bộ, không đủ trọn bộ.

NXBGD khẳng định, ngay khi nhận được đăng ký, các cửa hàng sách - thiết bị giáo dục thuộc hệ thống NXBGD và các công ty sách - thiết bị trường học địa phương sẽ chuẩn bị, cung ứng đầy đủ SGK, sách bài tập cho các môn học, cấp học.

Bên cạnh sách giấy, NXBGD triển khai SGK điện tử miễn phí. Học sinh, giáo viên có thể tra cứu, sử dụng tại địa chỉ taphuan.nxbgd.vn.

NXBGD cũng khuyến khích học sinh tận dụng lại SGK cũ của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống nếu được người học năm trước tặng lại, nhằm giảm áp lực phát hành và thực hành tiết kiệm.

NXBGD cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương điều phối nguồn sách, bảo đảm 100% học sinh có đủ SGK trước ngày khai giảng.

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên những ngày gần đây cho thấy tình trạng thiếu một số đầu SGK vẫn xảy ra tại các cửa hàng.

Tại nhà sách của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội, cơ sở 45B Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội, nhiều phụ huynh đến mua SGK lớp 10 nhưng cửa hàng chỉ còn một số cuốn như Hóa học, Tiếng Anh, Công nghệ, Giáo dục quốc phòng. Với những đầu sách khác, nhân viên cho biết chưa xác định được thời điểm có hàng.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với SGK các lớp khác, khi nhiều bộ chỉ còn 1-2 cuốn; một số sách các môn như Toán, Tiếng Việt, Ngữ văn cơ bản đã hết.

Theo nhân viên cửa hàng, trong tháng 7, nguồn SGK cơ bản đầy đủ nhưng sang tháng 8 bắt đầu thiếu. Sách nhập về thường được mua hết trong thời gian ngắn. “Ví dụ bộ SGK lớp 6 về chỉ 1-2 ngày là hết ngay”, một nhân viên cho biết.

Nhiều phụ huynh cho biết phải đến nhiều cửa hàng nhưng vẫn chưa mua đủ bộ SGK cho con.

Chị Dương Bích Diệp, phụ huynh ở Nghệ An, cho biết đã phải tìm mua những cuốn còn thiếu trên mạng. Theo chị, dù nhiều nơi thông báo “hết hàng”, nếu tìm kỹ vẫn có sách nhưng giá bán cao hơn giá bìa, chưa kể chi phí vận chuyển. Có cuốn giá bìa 19.000 đồng nhưng được bán với giá 40.000 đồng.

Để thuận lợi trong việc mua sách, NXBGD khuyến cáo phụ huynh, học sinh tra cứu các điểm bán sách chính thống thuộc hệ thống NXBGD Việt Nam tại website của đơn vị. Phụ huynh cũng có thể phản ánh, đề nghị hỗ trợ qua email [tuyentruyen@nxbgd.vn](mailto:tuyentruyen@nxbgd.vn) hoặc fanpage Facebook chính thức của NXBGD Việt Nam.

PHAN THẢO