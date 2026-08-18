Cần Thơ: Đảm bảo đủ trường lớp, giáo viên, sách giáo khoa trước năm học mới

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn không để xảy ra tình trạng bị động về trường lớp, đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học và các điều kiện phục vụ học sinh trong năm học mới.

Các thầy, cô giáo tại xã Gia Hoà, TP Cần Thơ vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho năm học mới

Ngày 18-8, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Năm học 2026-2027, trên địa bàn TP Cần Thơ có hơn 689.000 học sinh, học viên các cấp bước vào năm học mới. Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành của thành phố hiện có là hơn 39.100 người (tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn đạt 95,78%).

TP Cần Thơ hiện có 66,08% trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó cấp mầm non đạt 80,24%, tiểu học 60,25%, THCS 63,87% và THPT 51,65%. Triển khai công tác sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới và bộ máy quản lý giáo dục, TP Cần Thơ đã sắp xếp 1.156 cơ sở giáo dục còn 406 cơ sở (giảm 750 cơ sở, đạt tỷ lệ 64,88%).

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố hiện có tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia giữa các cấp học còn chưa đồng đều; việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại một số địa bàn còn hạn chế. Công tác tổ chức học 2 buổi/ngày chưa thực hiện đại trà, hiện mới có 41,13% học sinh THCS và 55,06% học sinh THPT được học 2 buổi/ngày.

Công tác chuyển đổi số tại một số đơn vị còn chưa đồng bộ; hạ tầng công nghệ thông tin, năng lực số của một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên còn hạn chế. Đặc biệt, việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý sau thực hiện sáp nhập cơ sở giáo dục còn gặp khó khăn.

Công tác chuẩn bị cho năm học mới trên địa bàn TP Cần Thơ đang được khẩn trương triển khai

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi yêu cầu các cơ sở giáo dục việc chuẩn bị cho năm học mới phải được thực hiện từ sớm, từ xa, nhất là đối với các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, cần ổn định tổ chức, địa điểm học tập, quy mô lớp học; không để việc sắp xếp làm ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục, không để xảy ra tình trạng bị động về trường lớp, đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học và các điều kiện phục vụ học sinh.

Ông Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh, cần khẩn trương triển khai phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh theo Nghị định 271/2026/NĐ-CP của Chính phủ, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà thiếu sách giáo khoa khi bước vào năm học mới; cắt giảm những thủ tục, giấy tờ không cần thiết, đẩy mạnh sử dụng dữ liệu dùng chung và hồ sơ điện tử, tuyệt đối không phát sinh hồ sơ ngoài quy định; ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với công an, y tế, địa phương và gia đình tăng cường phòng, chống bạo lực học đường, ma túy học đường, thuốc lá điện tử, chuyển mạnh từ “xử lý khi xảy ra” sang “chủ động phòng ngừa”…

TUẤN QUANG