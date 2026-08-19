TPHCM: Quy định về hình thức mượn và hoàn trả sách giáo khoa

Ngày 19-8, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản gửi hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông về hướng dẫn sử dụng, bảo quản sách giáo khoa (SGK) trong năm học 2026-2027 và các năm tiếp theo.

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Theo đó, việc sử dụng, bảo quản SGK tại TPHCM thực hiện theo hình thức mượn - trả để tái sử dụng nhiều lần, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Cơ sở giáo dục tổ chức vận hành hệ thống thư viện khoa học; quản lý chặt chẽ SGK, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí. SGK được tiếp nhận, nhập kho, kiểm kê, cập nhật dữ liệu vào hệ thống quản lý thư viện, dán nhãn, mã hóa và phân loại theo quy định.

Cơ sở giáo dục tổ chức khảo sát nhu cầu mượn SGK của học sinh; rà soát số lượng SGK hiện có, số lượng có thể tái sử dụng để xác định nhu cầu thực tế.

Vào đầu mỗi năm học hoặc học kỳ, mỗi học sinh được mượn một bộ SGK đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục tương ứng với chương trình học tập tại lớp. Việc bàn giao SGK được ghi chép vào sổ theo dõi mượn - trả hoặc phần mềm quản lý, xác nhận rõ tình trạng vật lý của sách (sách mới hoặc đã sử dụng tại thời điểm bàn giao).

Trường hợp phát hiện sách thiếu trang, rách, hư hỏng hoặc có bất thường khác cần ghi nhận ngay tại thời điểm giao nhận để làm căn cứ đối chiếu khi thu hồi.

Học sinh có trách nhiệm sử dụng SGK đúng mục đích; giữ gìn sách sạch, không viết, vẽ, làm rách hoặc làm hư hỏng sách, bảo đảm sách có thể tiếp tục sử dụng cho các năm học sau.

Giáo viên thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở học sinh sử dụng, giữ gìn và bảo quản SGK trong quá trình học tập; phối hợp với cha mẹ học sinh/người giám hộ hướng dẫn học sinh bảo quản sách tại gia đình.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc năm học hoặc khi học sinh chuyển trường, thôi học, học sinh có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số lượng SGK đã mượn cho cơ sở giáo dục, trừ trường hợp có nhu cầu tiếp tục sử dụng để ôn tập, kiểm tra lại hoặc hoàn thành chương trình học tập theo quy định.

Học sinh chuyển trường có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ SGK đã mượn cho cơ sở giáo dục nơi chuyển đi trước thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển trường. Cơ sở giáo dục nơi tiếp nhận có trách nhiệm bố trí, cho học sinh mượn bổ sung SGK, bảo đảm không làm gián đoạn việc học tập của học sinh.

Hàng năm, cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra, đánh giá tình trạng sách thu hồi; phân loại sách đủ điều kiện tiếp tục sử dụng, sách cần bảo quản, sửa chữa và sách đề nghị thanh lý theo quy định về quản lý tài sản công.

Trường học thành lập Hội đồng kiểm kê để thực hiện kiểm kê, phân loại, đánh giá mức độ hao mòn SGK. Đối với sách đủ điều kiện tiếp tục sử dụng, thực hiện vệ sinh, sắp xếp và bảo quản phù hợp để tái sử dụng trong các năm học tiếp theo.

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, trường học không thu các khoản phí trái quy định liên quan đến việc sử dụng SGK, bao gồm phí đặt cọc, phí bảo quản hoặc các khoản phí dịch vụ thư viện khác trái quy định.

Hướng xử lý đối với trường hợp học sinh làm mất, hư hỏng SGK Trường hợp học sinh làm mất hoặc hư hỏng SGK do nguyên nhân chủ quan, học sinh hoặc cha mẹ, người giám hộ của học sinh có trách nhiệm bồi hoàn cho cơ sở giáo dục. Hình thức bồi hoàn ưu tiên bằng hiện vật là SGK cùng loại, đúng danh mục và quy chuẩn kỹ thuật. Trường hợp bồi hoàn bằng tiền mặt, mức bồi hoàn thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm theo dõi, lập biên bản xác định tình trạng tài sản và niêm yết công khai mức bồi hoàn tại đơn vị. Nguồn thu từ bồi hoàn được quản lý và sử dụng đúng mục đích để mua sắm bổ sung, sửa chữa SGK theo quy định. Trường hợp học sinh làm mất hoặc hư hỏng SGK do nguyên nhân khách quan như thiên tai, hỏa hoạn và các trường hợp bất khả kháng khác thì không phải bồi hoàn chi phí.

THU TÂM