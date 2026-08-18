Khắc phục "điểm nghẽn" trường chuẩn quốc gia và thiếu giáo viên

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có báo cáo gửi UBND TPHCM về tình hình thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW (ngày 22-8-2025) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Theo đó, nhiều "điểm nghẽn" của giáo dục được thẳng thắn nhìn nhận và đề xuất biện pháp khắc phục.

Học sinh Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 (phường Thuận Giao) trong ngày khánh thành trường vào đầu tháng 8-2026. Ảnh minh họa

Chưa đạt tỷ lệ trường chuẩn quốc gia

Theo báo cáo, TPHCM có 7 chỉ tiêu giáo dục đã đạt hoặc vượt lộ trình so với yêu cầu chung của cả nước gồm: phổ cập giáo dục tiểu học và THCS; hoàn thành THPT; tỷ lệ chi ngân sách địa phương cho giáo dục; học bạ số; thanh toán học phí không dùng tiền mặt; cung cấp 100% thủ tục hành chính trực tuyến; đồng bộ mã định danh cán bộ, giáo viên, người học.

Các chỉ tiêu đang thực hiện đúng tiến độ gồm: số lượng phòng học/10.000 dân; huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo đến trường; tỷ lệ trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh; trường học số; tỷ lệ lao động qua đào tạo trình độ cao đẳng, đại học trở lên.

Tuy nhiên, chỉ tiêu về trường đạt chuẩn quốc gia đang chậm tiến độ, khó đạt mục tiêu 80% vào năm 2030. Cụ thể, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học hiện nay mới đạt 34,54% (trong đó mầm non 28,37%; tiểu học 35,22%; THCS 43,17% và THPT 40,62%).

Trường lớp quá tải hạ tầng tại các khu vực dân cư tăng cơ học, địa bàn đô thị hóa nhanh, diện tích bình quân trên học sinh giảm.

Để đạt chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân, toàn thành phố cần đầu tư thêm 18.962 phòng học (tương ứng 341 trường tăng thêm).

Tính đến ngày 11-8-2026, có 43/53 dự án với 829 phòng học mới hoàn thành và đưa vào hoạt động. Thành phố đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ 29 dự án khác để hoàn thành trước khai giảng năm học mới.

Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất UBND TPHCM ưu tiên bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và quỹ đất cho 6 địa bàn có nhu cầu đầu tư phòng học lớn gồm: phường Bình Hưng Hòa, phường Tân Mỹ, phường Thủ Đức, phường Phú Thọ Hòa, phường Vĩnh Tân, xã Phước Hòa.

Đồng thời chỉ đạo tháo gỡ "điểm nghẽn" quỹ đất để nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia.

Đề xuất bổ sung biên chế còn thiếu

Qua rà soát, tổng biên chế còn thiếu tại các phường, xã là 219 người, trong đó phường Phú Thọ Hòa thiếu 88; xã Long Hải thiếu 31; xã Phước Hòa thiếu 29; xã Phú Giáo thiếu 26; phường Thủ Đức thiếu 24 và phường Vĩnh Tân thiếu 21.

Tình trạng thiếu giáo viên tập trung ở cấp THCS với các môn học đặc thù gồm: Tin học, Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Sở GD-ĐT đã sắp xếp, điều động, thuyên chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, ưu tiên các khu vực có trường lớp mới xây dựng.

Để tháo gỡ khó khăn về nhân sự, Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất UBND TPHCM giao bổ sung biên chế cho ngành giáo dục để giải quyết 219 vị trí còn thiếu tại các phường, xã; đồng thời bố trí biên chế chuyên trách giáo dục cho phòng văn hóa-xã hội cấp phường/xã/đặc khu, khắc phục tình trạng kiêm nhiệm.

Để bảo đảm các điều kiện khai giảng năm học 2026-2027, ngành giáo dục và đào tạo yêu cầu các địa phương "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

THU TÂM