Sắc màu lễ hội kéo khách đến Đà Nẵng tăng hơn 15%

Ngày 29-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5, thành phố dự kiến đón lượng khách tăng mạnh nhờ chuỗi hoạt động, sự kiện kích cầu du lịch với nhiều điểm nhấn hấp dẫn.

Chương trình Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 25-4 đến ngày 3-5. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cụ thể, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 25-4 đến 3-5 ước tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2025.

Công suất phòng lưu trú bình quân toàn TP Đà Nẵng đạt khoảng 60–65%, trong đó khối khách sạn 4–5 sao và tương đương đạt 75–80%.

Trong dịp này, ngày 29-4, tàu biển STAR VOYAGER cập cảng Tiên Sa, đưa khoảng 1.500 du khách cùng hơn 1.000 thuyền viên đến tham quan các điểm đến nổi tiếng như danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà), Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Hội An, Mỹ Sơn, rừng dừa Cẩm Thanh…

Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng hàng không Chu Lai, Công ty Cổ phần đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng và các hãng hàng không, trong 9 ngày cao điểm (từ ngày 25-4 đến 3-5), tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng ước đạt 1.460 chuyến, tăng 11% so với cùng kỳ 2025. Tần suất trung bình ước đạt 162 chuyến/ngày (tăng 16 chuyến/ngày so với cùng kỳ 2025).

Đáng chú ý, theo các nền tảng du lịch trực tuyến, Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến được quan tâm hàng đầu. Booking.com ghi nhận thành phố dẫn đầu lượng tìm kiếm của du khách Việt trong tháng 4-2026, trong khi Agoda xếp Đà Nẵng vào nhóm điểm đến có lượt tìm kiếm lưu trú cao nhất dịp lễ.

Theo ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, ngành du lịch hướng đến thông điệp xây dựng hình ảnh “Đà Nẵng an toàn – thân thiện – văn minh – có trách nhiệm” trong dịp cao điểm.

Ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, các cơ sở kinh doanh du lịch được yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong cung cấp dịch vụ, đảm bảo an toàn cho du khách, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng; thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá. Đồng thời, đẩy mạnh ứng xử văn minh theo các bộ tiêu chí như “Da Nang Smile”.

Đà Nẵng cũng khuyến khích du khách trở thành “đại sứ du lịch”, ứng xử văn minh, tuân thủ quy định an toàn như mặc áo phao khi tham gia hoạt động trên biển, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về điểm đến.

Tại các bãi biển và khu, điểm du lịch, lực lượng chức năng được tăng cường để đảm bảo an toàn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và các điều kiện phục vụ du khách.

