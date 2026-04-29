Đẩy nhanh thủ tục mở rộng Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng trình bày về tờ trình của UBND thành phố quy định trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định thành lập; mở rộng, điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Theo Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 13-4-2026, căn cứ Điều 13 Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng đã xây dựng hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 13-6-2025, thành lập khu thương mại tự do với 7 vị trí không liền kề, tổng diện tích khoảng 1.881ha, thuộc địa bàn các phường Hải Vân, xã Bà Nà và xã Hòa Vang.

Sau hợp nhất, TP Đà Nẵng có quy mô diện tích và dân số lớn hơn, mở ra không gian phát triển mới. Từ yêu cầu thực tiễn và các định hướng của Trung ương, việc rà soát, điều chỉnh và mở rộng Khu thương mại tự do trên phạm vi TP Đà Nẵng được xác định là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nhằm sớm đưa khu này vào vận hành.

Do đó, thành phố xây dựng Nghị quyết của HĐND quy định cụ thể trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định thành lập; mở rộng, điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do Đà Nẵng, làm cơ sở pháp lý triển khai Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 136).

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu cuộc họp

Nghị quyết hướng tới xây dựng khung pháp lý đồng bộ, minh bạch, hiệu quả; tạo công cụ chính sách để tổ chức, vận hành khu thương mại tự do, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và phát huy cơ chế đặc thù của thành phố.

Nội dung nghị quyết bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất trong hệ thống pháp luật; bám sát chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, đồng thời phù hợp với các quy hoạch liên quan như quy hoạch chung TP Đà Nẵng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng và quy hoạch ngành.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Đô thị cơ bản thống nhất với nội dung tờ trình của UBND TP Đà Nẵng. Ban Đô thị- HĐND TP Đà Nẵng đề nghị Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung, nhất là về phạm vi và phương án mở rộng, điều chỉnh các vị trí của Khu thương mại tự do trên cơ sở góp ý của các ban HĐND.

Việc sớm ban hành nghị quyết được kỳ vọng tạo cơ sở thu hút nhà đầu tư chiến lược, triển khai hiệu quả cơ chế khu thương mại tự do. Đồng thời, khi được triển khai đồng bộ với Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, đây sẽ là động lực tăng trưởng mới, góp phần nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của địa phương trong giai đoạn phát triển tới.

XUÂN QUỲNH