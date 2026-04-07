Đà Nẵng dự kiến xử lý hơn 31.000 hồ sơ giải phóng mặt bằng trong năm 2026

Ngày 7-4, tại cuộc họp báo quý 1-2026 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, ông Nguyễn Minh Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng đã thông tin về giải pháp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm, động lực.

Theo đó, năm 2026, trung tâm triển khai kế hoạch theo Quyết định số 1049 (ban hành ngày 25-3-2026) với 404 dự án, tương ứng khoảng 46.928 hồ sơ; dự kiến thực hiện khoảng 31.090 hồ sơ, trong đó có hơn 10.200 hồ sơ đất ở và khoảng 18.500 trường hợp mồ mả.

Trong quý 1-2026, trung tâm đã trình duyệt 2.077 hồ sơ, bàn giao mặt bằng 1.421 trường hợp, di dời 1.079 ngôi mộ; tổng kinh phí chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt khoảng 531 tỷ đồng.

Để đảm bảo tiến độ, trung tâm xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng dự án, đồng thời phân nhóm nhằm tập trung xử lý. Trong đó, ưu tiên các dự án trọng điểm, dự án phát triển kinh tế - xã hội và các dự án lớn của doanh nghiệp như Thaco, Sun Group, Hoiana, ngành điện lực…

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao, trung tâm đã lập kế hoạch với khoảng 2.102 trường hợp, bố trí tại 34 khu tái định cư và 13 khu nghĩa trang.

Ngoài ra, Đà Nẵng đang tập trung xử lý 18 cây cầu chưa có đường dẫn; trong đó 3 cầu dự kiến hoàn thành vào tháng 8-2026, các cầu còn lại phấn đấu hoàn thành cuối năm.

Về giải pháp, trung tâm tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy, tăng cường quản trị, giám sát và đẩy mạnh chuyển đổi số trong điều hành. Đồng thời, thành lập các tổ công tác đặc biệt hỗ trợ địa bàn trọng điểm, nhất là những khu vực có dự án lớn như Núi Thành.

Cùng với đó, trung tâm kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách; hoàn thiện các quy định liên quan Nghị quyết 254, Nghị định 49; xây dựng quy trình bồi thường, giải phóng mặt bằng thống nhất từ cấp thành phố đến cơ sở; dự kiến ban hành giá đất tái định cư vào cuối tháng 6-2026.

Thực tiễn triển khai cũng phát sinh một số khó khăn như vướng mắc về đất công ích 5%, đất rừng sản xuất gắn với hỗ trợ sinh kế cho người dân, hay các dự án chuyển tiếp giữa quy định cũ và mới.

Đáng chú ý, theo Luật Đất đai 2024 và Nghị định 88, việc bố trí tái định cư không còn áp dụng cơ chế “đất đổi đất”. Trường hợp giá đất tái định cư cao hơn giá đất bị thu hồi, người dân phải nộp phần chênh lệch, tạo thêm áp lực cho công tác giải phóng mặt bằng khi giá đất tái định cư thường cao hơn do hạ tầng hoàn thiện hơn.

Về quỹ đất tái định cư, cơ bản các dự án lớn vẫn đảm bảo. Tuy nhiên, với các dự án tuyến như quốc lộ 14D hay các tuyến liên kết vùng, việc bố trí còn manh mún, cần có kế hoạch tổng thể. Trung tâm dự kiến trình phương án quỹ đất tái định cư trung hạn giai đoạn 2026–2027 trong tháng 4.

Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng nhấn mạnh, để đẩy nhanh tiến độ, cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và chính quyền địa phương, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và đảm bảo nguồn lực thực hiện.

