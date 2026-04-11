Đà Nẵng phấn đấu xóa vùng "lõm sóng” trước ngày 30-6

Ngày 11-4, tại Hội nghị tập huấn hướng dẫn, trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, do Sở KH-CN TP Đà Nẵng tổ chức, một số địa phương phản ánh tình trạng “lõm sóng”, “trắng sóng” viễn thông, ảnh hưởng đến tiến trình chuyển đổi số.

Điểm cầu trực tiếp của hội nghị tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đề cập đến nội dung này, đại diện xã Trà Giáp cho biết, hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông là điều kiện tiên quyết cho chuyển đổi số. Tuy nhiên, địa phương vẫn còn một số thôn chưa được phủ sóng, khiến việc triển khai chuyển đổi số chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm xã, trong khi các thôn vùng xa gặp nhiều hạn chế.

Tương tự, theo ông Hồ Văn Phức, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thành, một số thôn trên địa bàn, nhất là thôn 10 vẫn nằm trong khu vực sóng yếu, gây khó khăn trong liên lạc, phối hợp công việc. Riêng thôn 3 hiện vẫn là “vùng trắng”, chưa có sóng viễn thông, ảnh hưởng lớn đến kết nối và tiếp cận dịch vụ của người dân.

Lãnh đạo phòng chuyên môn Sở KH-CN TP Đà Nẵng hướng dẫn cho các xã, phường về một số hoạt động chi sự nghiệp Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số năm 2026. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trả lời vấn đề này, bà Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TP Đà Nẵng cho biết, Sở đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, trong đó có Viettel, khảo sát 21 điểm “lõm sóng” trên địa bàn. Thành phố đang tập trung xử lý các khu vực hạ tầng yếu hoặc chưa có sóng; sau khảo sát sẽ phối hợp các nhà mạng triển khai phủ sóng đồng bộ.

Đối với xã Phước Thành, Sở đề nghị địa phương tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình khảo sát, lựa chọn vị trí và xây dựng hạ tầng. Thành phố phấn đấu đến ngày 30-6 cơ bản phủ sóng các khu vực “lõm sóng”, tuy nhiên tiến độ còn phụ thuộc vào nguồn lực và kế hoạch của các nhà mạng.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở KH-CN TP Đà Nẵng, Sở đã nhiều lần phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp viễn thông tổ chức khảo sát thực tế để tìm giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn hiện nay là nhiều khu vực chưa có điện. Điều này khiến việc triển khai hạ tầng viễn thông gặp trở ngại, bởi thiết bị không thể vận hành nếu không có nguồn điện, dù đã có giải pháp về sóng.

Trước thực tế đó, TP Đà Nẵng đang quyết liệt vào cuộc, trong đó Sở Công thương giữ vai trò quan trọng trong việc tìm giải pháp cấp điện cho các khu vực khó khăn.

Theo ông Hồng, với những thôn, khu dân cư nằm xa, số hộ ít, việc đầu tư kéo điện lưới truyền thống gặp nhiều hạn chế. Vì vậy, thành phố đang tính toán triển khai nhiều phương án phù hợp như kéo điện lưới ở những nơi có thể, hoặc sử dụng các nguồn năng lượng thay thế như điện mặt trời… Sau khi có điện, các doanh nghiệp viễn thông có thể nhanh chóng triển khai phủ sóng.

Đối với những khu vực đặc biệt khó khăn, thành phố sẽ xem xét sử dụng ngân sách để đầu tư hạ tầng điện, đồng thời hỗ trợ một phần chi phí cho các nhà mạng nhằm đảm bảo việc phủ sóng viễn thông được thực hiện hiệu quả.

XUÂN QUỲNH