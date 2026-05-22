Đà Nẵng: Khai mạc ngày hội ẩm thực “Vị biển” năm 2026

Tối 22-5, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc Ngày hội Ẩm thực “Vị biển” tại quảng trường biển Tam Thanh (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng).

Diễn ra từ ngày 22 đến 24-5, “Vị biển” được xem là điểm nhấn mở rộng của Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026. Điều này góp phần lan tỏa không gian trải nghiệm từ trung tâm thành phố đến các khu vực ven biển phía Nam, gắn hoạt động du lịch với đời sống cộng đồng địa phương.

Chương trình nằm trong Đà Nẵng Food tour 2026

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động trình diễn, chế biến ẩm thực trực tiếp diễn ra từ 18 giờ đến 21 giờ 30 hàng ngày với nhiều chủ đề hấp dẫn như “Đại tiệc cá ngừ đại dương”, “Đại tiệc gà tre và lợn bản Tây Giang”… Nhiều món ăn xứ Quảng cũng được giới thiệu như bánh đập, hến xào, phở sắn Quế Sơn, cơm gà Hội An...

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng cho biết, ngành du lịch thành phố mong muốn qua lễ hội không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh thành phố, mà còn tạo động lực phát triển kinh tế dịch vụ, nâng cao đời sống người dân và lan tỏa lợi ích du lịch đến nhiều địa phương hơn.

Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự

“Đặc biệt, việc tổ chức ở phường Quảng Phú thể hiện định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn mới. Không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm mà từng bước mở rộng về các địa phương phía Nam thành phố”, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng thông tin thêm.

NGUYỄN CƯỜNG

