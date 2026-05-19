Nhà ga T2 được đưa vào khai thác từ năm 2017 và hiện là nhà ga duy nhất tại Việt Nam đạt chuẩn 5 sao Skytrax liên tiếp trong các năm 2024, 2025 và 2026.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án mở rộng nhà ga quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lượng khách quốc tế tăng nhanh khiến công suất khai thác thường xuyên vượt thiết kế. Năm 2019, nhà ga phục vụ hơn 7,1 triệu lượt khách, vượt 79% công suất thiết kế ban đầu 4 triệu khách/năm. Trong các năm 2024 và 2025, sản lượng hành khách lần lượt đạt 6,18 triệu và 6,81 triệu lượt khách.

Ga đến của sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dự án mở rộng được triển khai trên diện tích 3.600m², nâng tổng diện tích sử dụng của nhà ga lên hơn 21.000m². Sau khi hoàn thành, công suất thiết kế sẽ tăng lên 6 triệu hành khách/năm.

Điểm nhấn của dự án là phương án kiến trúc mở rộng đồng bộ với hình tượng “cánh chim hải âu” của nhà ga hiện hữu. Không gian bên trong áp dụng thiết kế Biophilic với nhiều mảng xanh, tận dụng ánh sáng tự nhiên và thông gió nhằm tạo trải nghiệm thoải mái cho hành khách.

Phối cảnh nhà ga quốc tế Đà Nẵng (T2) sau khi mở rộng và nhà ga hiện hữu

Theo ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, dự án mở rộng nhà ga T2 là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển Đà Nẵng thành trung tâm du lịch, dịch vụ và giao thương quốc tế của khu vực. Trong định hướng dài hạn, sân bay Đà Nẵng và sân bay Chu Lai sẽ hình thành hệ sinh thái hàng không tích hợp, trong đó Đà Nẵng giữ vai trò cửa ngõ quốc tế gắn với du lịch, dịch vụ chất lượng cao, còn Chu Lai phát triển logistics, vận tải hàng hóa và công nghiệp hàng không.

Theo kế hoạch, dự án có thời gian thi công khoảng 14 tháng. AHT đặt mục tiêu hoàn thành công trình vào ngày 19-5-2027, đúng dịp kỷ niệm 10 năm nhà ga T2 đi vào khai thác.

