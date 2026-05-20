Bệnh nhi Đà Nẵng thích thú trải nghiệm làm “lính cứu hỏa”

Hóa thân thành những “chiến sĩ cứu hỏa nhí”, nhiều bệnh nhi tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã có một buổi chiều đầy tiếng cười và trải nghiệm đáng nhớ.

Các em nhỏ được hướng dẫn kỹ năng chữa cháy tại chương trình "Hoạt động trải nghiệm làm lính cứu hỏa"

Chiều 20-5, tại khuôn viên Bệnh viện Phụ sản - Nhi (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), CLB Nhịp đập yêu thương, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phụ sản – Nhi phối hợp Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TP Đà Nẵng tổ chức chương trình "Hoạt động trải nghiệm làm lính cứu hỏa” với thông điệp "Bước chân dũng cảm".

Chương trình có sự tham gia của 50 bệnh nhi ung thư máu, tan máu bẩm sinh cùng nhiều em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện.

Các chiến sĩ PCCC-CNCH hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi có cháy

Đây không chỉ là hoạt động trải nghiệm ý nghĩa, mà còn góp phần giúp các em có thêm niềm vui và sự lạc quan trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Trong không khí sôi nổi và hào hứng, các em nhỏ được hóa thân thành những “chiến sĩ cứu hỏa nhí”, trực tiếp tìm hiểu về công việc của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Các chiến sĩ PCCC đã giới thiệu nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng hiện đại phục vụ công tác chữa cháy và cứu hộ, đồng thời hướng dẫn các em thực hành kỹ năng thoát nạn khi có cháy.

Đặc biệt, hoạt động tham quan, trải nghiệm sử dụng robot chữa cháy hiện đại đã mang đến sự thích thú và nhiều trải nghiệm mới lạ cho các em.

Giữa khuôn viên bệnh viện, những nụ cười hồn nhiên cùng ánh mắt háo hức của các bệnh nhi đã lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, tạo nên những khoảnh khắc đẹp, đầy ý nghĩa và chạm đến cảm xúc của nhiều người.

Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn lan tỏa tinh thần nhân ái, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời truyền đi thông điệp yêu thương, sẻ chia đối với những hoàn cảnh đặc biệt đang điều trị tại bệnh viện.

PHẠM NGA