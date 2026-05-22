Đà Nẵng phát hiện gần 11.000 hũ yến sào giả

Ngày 22-5, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa khám phá thành công vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, phát hiện gần 11.000 hũ nước yến giả chuẩn bị tung ra thị trường.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Lo (sinh năm 1978, trú phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H. có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh sản phẩm yến sào không bảo đảm chất lượng nên xác minh, làm rõ.

Quá trình kiểm tra xưởng sản xuất và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại xã Tam Xuân và phường Bàn Thạch, lực lượng chức năng phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào thành phẩm đã được đóng gói, dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường.

Các sản phẩm này được quảng cáo là thực phẩm bổ dưỡng, tuy nhiên kết quả xác minh cho thấy thành phần, hàm lượng nguyên liệu không đúng như nội dung đã công bố.

Theo Công an TP Đà Nẵng, trong đợt cao điểm kéo dài một tháng, đơn vị đã phát hiện, xử lý 29 vụ với 29 đối tượng vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; xử phạt vi phạm hành chính 28 vụ với tổng số tiền gần 190 triệu đồng. Đồng thời, khởi tố 1 vụ án hình sự về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”.

Cùng với công tác đấu tranh, xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm.

PHẠM NGA