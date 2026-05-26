DAVAS 2026 thu hút hơn 30 quỹ đầu tư quốc tế đến Đà Nẵng

Ngày 26-5, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026) với chủ đề “Đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu”.

DAVAS 2026 tổ chức 2 tọa đàm chuyên đề về đổi mới sáng tạo, tài chính quốc tế, fintech, blockchain và phát triển hệ sinh thái vốn đầu tư mạo hiểm.

DAVAS 2026 thu hút hơn 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Philippines, Việt Nam... với tổng quy mô đầu tư hơn 5 tỷ USD. Diễn đàn thu hút hơn 120 chuyên gia, diễn giả quốc tế cùng hơn 70 tổ chức đồng hành hỗ trợ khởi nghiệp.

Điểm nhấn của DAVAS 2026 là hoạt động gọi vốn cho 62 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong và ngoài nước thuộc nhiều lĩnh vực như AI, Web3, blockchain, fintech, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và công nghệ. Trong đó, có 43 dự án đến từ Việt Nam, 9 dự án từ Singapore, 5 dự án từ Hàn Quốc, 3 dự án từ Dubai và các dự án đến từ Mỹ, Ukraine. Các startup tham gia pitching (trình bày để gọi vốn) trực tiếp trước các quỹ đầu tư, đồng thời kết nối theo hình thức 1:1 nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác và gọi vốn.

Ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện đổi mới sáng tạo quốc gia phát biểu tại diễn đàn.

Ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ KH-CN cho biết, theo Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu có 10.000 startup và quy mô thị trường đầu tư mạo hiểm đạt 1,5 tỷ USD. Để đạt mục tiêu này, cần đột phá về thể chế, khơi thông nguồn vốn đầu tư mạo hiểm và tạo môi trường minh bạch để các quỹ đầu tư, nhà đầu tư thiên thần cùng tham gia hỗ trợ startup.

Đồng thời, Việt Nam phát triển hạ tầng đổi mới sáng tạo, Fintech hub và mô hình sandbox nhằm thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ lõi như AI, bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ tài chính, công nghệ xanh và kinh tế số. Bên cạnh đó tập trung phát triển nguồn nhân lực, mô hình đại học khởi nghiệp và chính sách mở để thu hút chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế, tăng kết nối với mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP Đà Nẵng có nhiều bước tiến tích cực và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ khởi nghiệp toàn cầu. Địa phương không chỉ hướng đến cải thiện thứ hạng mà còn tập trung hình thành các doanh nghiệp công nghệ, startup có khả năng cạnh tranh quốc tế và tạo giá trị thực cho nền kinh tế.

Đà Nẵng đang ưu tiên phát triển các lĩnh vực như: trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, blockchain, vi mạch bán dẫn, dữ liệu số và kinh tế số; đồng thời thúc đẩy xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, phát triển hạ tầng số, nguồn nhân lực công nghệ cao và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát theo hướng linh hoạt, hội nhập.

Hơn 50 gian hàng công nghệ được trưng bày, giới thiệu trực tiếp tại sự kiện.

Ông Guley Sergey Nikolaevich, Chủ tịch Quỹ Đổi mới sáng tạo và Phát triển xã hội Liên bang Nga (Quỹ Zdravnitsa) nhận định, DAVAS 2026 mở ra cơ hội để Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung trở thành trung tâm kết nối mới của dòng vốn đổi mới sáng tạo và tài chính quốc tế tại châu Á – Thái Bình Dương. Trong bối cảnh các nền kinh tế mới nổi ngày càng giữ vai trò quan trọng, Việt Nam đang nổi lên như trung tâm kết nối chiến lược của khu vực nhờ môi trường ổn định và nguồn nhân lực trẻ.

Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng trao biên bản ghi nhớ hợp tác về đổi mới sáng tạo với các đối tác trong nước và quốc tế.

