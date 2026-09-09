Khánh thành “Vườn cây Đại đoàn kết” ven bờ Rạch Xuyên Tâm

Ngoài khánh thành “Vườn cây Đại đoàn kết”, các đại biểu còn trồng 30 cây kèn hồng tại Công viên Đặng Thùy Trâm; trao các phần quà đến người dân hoàn cảnh khó khăn và học bổng cho học sinh hiếu học.

Các đại biểu trồng cây xanh tại Công viên Đặng Thùy Trâm

Sáng 9-9, tại Công viên Đặng Thùy Trâm (phường Bình Lợi Trung, TPHCM), Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Ngày hội phát động lễ trồng cây và khánh thành “Vườn cây Đại đoàn kết”. Đây là công viên nằm ven dự án Rạch Xuyên Tâm đang được thành phố triển khai quyết liệt.

Hoạt động trồng cây là nội dung thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; trong đó xác định chỉ tiêu duy trì tỷ lệ che phủ rừng 11% và mục tiêu tăng diện tích cây xanh đô thị đạt 5,5m²/người.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã phát động phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”, hướng tới xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp, lan tỏa tinh thần yêu thiên nhiên, gìn giữ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân TPHCM.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn, chương trình trồng 1 triệu cây xanh nhiệm kỳ 2025 - 2030, gắn với phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”, không đơn thuần là một chỉ tiêu về số lượng cây xanh, mà là gieo thêm một triệu mầm xanh của ý thức, trách nhiệm và tình yêu thành phố trong mỗi người dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành "Vườn cây Đại đoàn kết" tại Công viên Đặng Thùy Trâm

Đây cũng là cách làm cụ thể đưa chương trình hành động của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM vào cuộc sống; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, các giới, các tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp và thân thiện.

Vì vậy, “Vườn cây Đại đoàn kết” tại Công viên Đặng Thùy Trâm có giá trị vượt lên trên một công trình cây xanh, bởi được hình thành từ sự đóng góp của nhiều lực lượng để sức mạnh của đại đoàn kết được chuyển hóa thành hành động cụ thể.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn trao quà đến hộ cận nghèo tại phường Bình Lợi Trung

“Tôi mong “Vườn cây Đại đoàn kết” không chỉ là nơi có thêm cây xanh, mà phải trở thành nơi có thêm sự gắn kết giữa con người với con người, giữa người dân với cộng đồng và giữa người dân với chính quyền”, ông Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh.

Trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ đến học sinh hiếu học

Tại chương trình, các đại biểu cũng trồng thêm 30 cây kèn hồng, trao 75 phần quà đến các hộ cận nghèo; trao các suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ đến học sinh hiếu học và khánh thành khu vui chơi trẻ em tại công viên.

Trẻ em trải nghiệm tại khu vui chơi vừa được nâng cấp

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