Đưa 21 ngư dân gặp nạn trên biển về đảo Phú Quý an toàn

Tàu cá LĐ95888-TS hỏng máy, mất khả năng cơ động trên biển, được Tàu KN 467 lai dắt cùng 21 ngư dân về đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) an toàn.

Các ngư dân được lực lượng chức năng đưa về đảo Phú Quý

Sáng 9-9, tàu KN 467 (thuộc Cảnh sát biển Việt Nam) lai dắt tàu cá LĐ95888-TS cùng 21 ngư dân cập cảng Phú Quý, đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) an toàn sau khi tàu gặp sự cố hỏng máy trên biển.

Khi tàu cập cảng Phú Quý, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng ra đón, tiếp nhận và thăm hỏi, động viên các ngư dân. Sức khỏe 21 ngư dân cơ bản ổn định; lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ bà con sau sự cố. Hầu hết các ngư dân gặp nạn đều sinh sống tại đặc khu Phú Quý (đảo Phú Quý).

Trước đó, như Báo SGGP thông tin, tàu cá LĐ95888TS hỏng máy, mất khả năng cơ động khi đang hoạt động cách đặc khu Phú Quý khoảng 126 hải lý về hướng Đông Đông Bắc. Thời điểm này, khu vực biển có gió Tây Nam cấp 5-6, sóng cao 3-4m.

Chính quyền địa phương đón các ngư dân về tới đảo Phú Quý an toàn

Nhận lệnh cứu hộ, tàu KN 467 nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu cá gặp nạn và lai dắt về Phú Quý. Do biển động mạnh, lực lượng cứu hộ không thể sang tàu cá nhưng vẫn duy trì liên lạc, theo dõi và hỗ trợ 21 ngư dân trong suốt hành trình.

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TIẾN THẮNG