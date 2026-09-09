Đồng Nai: Quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại sân bay Lộc Ninh cũ

Đội K76 Đồng Nai vừa quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều kỷ vật tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ, nâng tổng số hài cốt tìm thấy tại đây lên 12 bộ hài cốt.

Lực lượng tìm kiếm của Đội K76 tìm thấy nhiều di vật, hài cốt liệt sĩ. Ảnh: ĐVCC

Ngày 8-9, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai cho biết, Đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (K76) vừa phát hiện, quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều kỷ vật trong đợt mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ (phường Lộc Ninh, TP Đồng Nai).

Sân bay Lộc Ninh từng là căn cứ quân sự chiến lược do Mỹ và chính quyền Sài Gòn xây dựng từ năm 1965. Trong các trận đánh ác liệt từ năm 1967, nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 7 hy sinh tại đây.

Đội K76 Đồng Nai mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, đơn vị quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực nhà dân ở ấp Lộc Tâm, xã Lộc Tấn. Tính từ ngày ra quân (11-8) đến nay, Đội K76 tìm thấy tổng cộng 18 hài cốt liệt sĩ.

Toàn bộ hài cốt đã được phối hợp bàn giao cho Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai) để chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng theo đúng nghi thức.

PHÚ NGÂN