Xã hội

Tổ chức cuộc thi giúp sinh viên phòng tránh hoạt động kinh doanh đa cấp bất chính

SGGPO

Chiều 8-9, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương), cho biết sẽ tổ chức cuộc thi “Sinh viên thông thái 2026” nhằm trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng giúp sinh viên nhận diện, phòng tránh hoạt động kinh doanh đa cấp bất chính.

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Chung kết cuộc thi "Sinh viên thông thái" năm 2025. Ảnh tư liệu: ỦY BAN CẠNH TRANH QUỐC GIA

Vòng sơ khảo sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 10-9 đến hết ngày 30-9. Sinh viên làm bài trắc nghiệm trên website của cuộc thi, mỗi người chỉ được dự thi một lần. Kết quả được tính dựa trên số câu trả lời đúng và tổng thời gian làm bài.

Để tham gia, sinh viên phải khai chính xác thông tin định danh gồm số thẻ căn cước hoặc căn cước công dân, họ tên và trường. Tổng điểm của trường được tính từ điểm của tất cả sinh viên thuộc trường tham dự, không giới hạn số lượng. 5 trường đại học, cao đẳng có tổng điểm cao nhất sẽ được chọn thành lập đội tham dự vòng chung kết.

Vòng chung kết và trao giải dự kiến tổ chức ngày 30-10, tại TP Đà Nẵng. Giải nhất trị giá 85 triệu đồng, giải nhì 60,5 triệu đồng, giải ba 47,5 triệu đồng và 2 giải khuyến khích, mỗi giải 39,5 triệu đồng.

PHÚC VĂN

Từ khóa

sinh viên kinh doanh đa cấp pháp luật Bộ Công thương

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