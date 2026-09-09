Đồng Nai: Phường Long Hưng hỗ trợ gia đình 3 mẹ con bị tai nạn tử vong

Tối 8-9, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Hưng, TP Đồng Nai, đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng cùng ngày tại khu vực Cổng 11, đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân, TP Đồng Nai).

Đoàn công tác gửi lời chia buồn, động viên người thân cố gắng vượt qua mất mát, lo hậu sự cho các nạn nhân.

Đoàn công tác phường Long Hưng, TP Đồng Nai gửi lời chia buồn, động viên người thân 3 mẹ con tử vong. Ảnh: Tuyên giáo phường Long Hưng.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình người bị nạn, phường Long Hưng đã vận động và hỗ trợ hơn 75 triệu đồng để lo hậu sự. Đồng thời, bố trí cán bộ tư pháp - hộ tịch thực hiện các thủ tục liên quan.

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chăm sóc bé gái sau khi được sơ, cấp cứu ban đầu. Ảnh: BVCC

Trong vụ tai nạn, ngoài 3 người tử vong còn có bé gái khoảng 2 tuổi bị thương. Theo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, bé được đưa vào cấp cứu trong tình trạng xây xát ở tay, chân, hông và lưng. Các bác sĩ đã sơ cứu, băng bó vết thương và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

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PHÚ NGÂN