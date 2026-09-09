TPHCM và Nam bộ có mưa từ chiều nay, gia tăng từ ngày 10-9

Dự báo hôm nay 9-9, TPHCM và Nam bộ có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 10 đến 11-9, mưa gia tăng cả về phạm vi và lượng, có nơi mưa rất to.

Nhiều nơi ở Nam bộ dự báo có mưa chiều và tối nay. Ảnh minh họa: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Sáng 9-9, Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cảnh báo, hôm nay, thời tiết Nam bộ sẽ tăng mưa. Từ trưa, chiều đến tối, dự báo mưa ở hơn một nửa diện tích của khu vực, có nơi mưa to. Khu vực miền Đông và ven biển miền Tây có xác suất mưa nhiều hơn.

Tại TPHCM, ngày 9-9, trời nhiều mây. Chiều tối và đêm, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng ngập úng cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông vào giờ tan tầm chiều, tối. Nhiệt độ cao nhất hôm nay tại TPHCM là 31-33 độ C và cao nhất tại Nam bộ là 34 độ C. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cũng cảnh báo, từ ngày 10 đến 11-9, thời tiết Nam bộ sẽ thay đổi rõ hơn. Mưa gia tăng cả về phạm vi và lượng. Trời nhiều mây, mưa rào diện rộng, có nơi mưa to đến rất to.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cho biết, ngày và đêm nay, vùng biển từ phía Nam tỉnh Khánh Hòa đến TPHCM có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-3m, biển động.

Ngày 10-9, vùng biển từ Lâm Đồng đến TPHCM tiếp tục có gió Tây Nam mạnh như ngày 9-9. Tàu thuyền hoạt động trong các khu vực cảnh báo có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

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