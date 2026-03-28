Đà Nẵng: Quân đội hỗ trợ tăng tốc xây dựng trường học vùng biên

Ngày 28-3, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị thông qua phương án điều động lực lượng tham gia xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn.

Đại tá Trần Hữu Ích phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo phương án, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công 6 đội công tác gồm cán bộ, chiến sĩ thường trực và lực lượng dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ các đơn vị thi công trên 6 công trình.

Nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ những phần việc phù hợp với điều kiện thực tế tại công trường, đồng thời sẵn sàng tăng cường lực lượng khi cần thiết, góp phần cùng các đơn vị hoàn thành công trình đúng thời gian chỉ đạo.

Hiện Đà Nẵng đang tập trung cao độ tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, vật liệu và tổ chức thi công để phấn đấu hoàn thành các công trình trước ngày 30-8-2026.

Đại tá Trần Quang Chánh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát biểu tại hội nghị

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, việc điều động lực lượng tham gia xây dựng trường học không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích của lực lượng vũ trang thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, mà còn góp phần củng cố thế trận lòng dân, tăng cường khối đại đoàn kết quân - dân ở khu vực biên giới.

Cùng ngày, TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị cam kết thực hiện giao ước thi đua hoàn thành 6 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS trên địa bàn vào ngày 30-8-2026.

Tại buổi ký kết, ông Nguyễn Hữu Nhật, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng cho biết, 6 công trình được đồng loạt thi công tại các xã: Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, La Êê, Đắc Pring và La Dêê. Dù gặp nhiều yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến tiến độ, chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thành dự án vào ngày 30-8-2026.

Lãnh đạo UBND các xã cam kết bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng, an ninh trật tự và an toàn lao động. Các xã đang xây dựng đề án thành lập trường, thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh, vận động học sinh đến trường đầy đủ theo biên chế mạng lưới đã phê duyệt và khai thác nguyên vật liệu tại chỗ đúng quy định.

Đại diện các nhà thầu cam kết quán triệt nghiêm túc yêu cầu tiến độ theo hợp đồng. Các đơn vị sẽ huy động đội ngũ cán bộ, kỹ sư có năng lực để thi công dự án đúng thiết kế, phù hợp với công năng môi trường giáo dục và tập quán sinh sống của địa phương.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng chứng kiến lễ cam kết giữa các địa phương với chủ đầu tư

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, quá trình triển khai, các bên liên quan quyết tâm bằng mọi giải pháp bảo đảm đúng tiến độ. Ông cũng lưu ý quá trình triển khai phải đạt chất lượng, bảo đảm an toàn, tuổi thọ, thẩm mỹ và phù hợp với văn hóa vùng miền.

